Brems vanviddet på vejene

Hvor er vores samfund dog sammensat.

For en god uge siden samledes omkring 800 mennesker i Thyhallen i Thisted for at fejre det lokale foreningsliv, der baseret på frivillig kraft og interesse for andre sørger for fysisk, mental og social sundhed for et væld af mennesker. Vi har i NORDJYSKE siden haft historien om handlekraftige personer, der griber ind, når et hjertestop rammer, historien om den tidligere misbruger, som nu selv tager sig af misbrugere og udsatte, historien om gruppen, der forsøger (dog forgæves) at få en stor sportsbegivenhed som Formel 1 til Nordjylland, og historien om tre nordjyske borgmestre, der sammen med flere hundrede bekymrede borgere vil bruges deres demokratiske ret til at demonstrere mod nedlæggelse af tre lægevagter.

Alt sammen beretninger om mennesker, der vil vores fællesskab og kæmper for at gøre en forskel til det bedre.

I modsætning til disse historier står flere eksempler på de såkaldte vanvidsbilister, der ser stort på alle regler og den etik, der netop er nødvendig for, at vi kan leve side om side og få et samfund til at fungere og udvikle sig. De bryder alle regler på vejene med fuldstændig hensynsløs kørsel med voldsomme hastigheder, køren over for rødt og hasarderede overhalinger. En politipatrulje opfattes som en invitation til bilræs med dødsforagt. Og vi har fra politiets kameraer set optagelser fra jagter på småveje, hvor en ældre mand på elscooter eller en mor med en barnevogn ville være blevet pulveriseret, hvis de havde været det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Regeringen har varslet indgreb mod disse bilister med strengere straffe i form af konfiskation af bilen og ophold bag tremmer. Men med det samme kunne en af de pågældende bilister over for pressen fortælle, at han var ligeglad - fuldstændig ligeglad - med skærpede indgreb. Han ville fortsat køre, som det passede ham. Uden tvivl.

Hvis det er holdningen, kan det være svært at se et indgreb virke. Hvis et manglende førerbevis ikke er afgørende for at sætte sig bag rattet, hvis der trods alt bare kan købes/leases en ny bil, og hvis et fængselsophold ikke er nogen trussel, hvorfor skulle det så bremse vanvidskørslen?

Tænk, hvis vi som samfund havde mere mands- og kvindemod til at møde den afstumpede holdning med konsekvens og kærlighed: ”XX, du er blevet taget for at køre hensynsløst. Et held, at ingen er kommet til skade. Vi vil som samfund ikke acceptere din måde at agere på, så derfor: Nu bliver du placeret bag lås og slå, men du bestemmer selv, om du vil være der i to minutter, to dage, to uger eller to år. Du skal bare vide, at når du gerne vil ud og ind i vores samfund igen, har du givet et forpligtende håndslag på, at din opførsel som uautoriseret racerkører er slut. Vi vil gerne hjælpe dig videre i livet med pædagogisk opbakning, en uddannelse og et job. Ingen bad feelings. Men du skal vide, at overholder du ikke kontrakten med samfundet, så falder hammeren, og du får et længere ophold bag lås og slå. Du bestemmer selv, XX, men dit valg har en konsekvens, for vi vil som fællesskab ikke finde os i det.”

Jurister, sociologer og psykologer vil sikkert kunne finde masser af argumenter mod denne manøvre - og bedre forslag modtages gerne. Men der er altså noget paradoksalt og aldeles uholdbart i, at vi som samfund, hvor langt hovedparten som nævnt ovenfor netop yder en indsats for andres ve og vel, ikke kan/tør sætte ind over for den promille, der er fuldstændig ligeglad med alt og alle og kun styrer efter eget vanvittige rat.

God søndag