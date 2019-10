De færreste forældre vil have en blodtørstig ulv i baghaven - men er den farlig for mennesker?

Kære læser

Efter sidste weekends Obama-besøg i Musikkens Hus i Aalborg kom vi i den grad ned på jorden. Det blev hverdag igen: Det danske folketing tog i ugens løb hul på en ny sæson, og ”demokratiets fest” åbnede traditionen tro med statsministerens åbningstale.

Den tale er traditionelt en af den slags taler, der kan få selv den mest engagerede og politisk interesserede til at falde sammen på stolen. Billeder af Kongehusets medlemmer, der kæmper desperat mod søvnen, er mange igennem tiden. Vi taler om Danmarks kedeligste tale.

De senere år er lixtallet i åbningstalerne imidlertid raslet ned.

Talerne er blevet mere folkelige, de er blevet lettere at forstå.

Ligesom Mette Frederiksens tale i tirsdags var det. Den var let at forstå.

Og ret skal være ret: Hun slap godt fra det. Også selvom hun fik på hatten for at tale i mol - og for at tegne et (for) dystert billede af Danmarks fremtid og tilstand.

Heldigvis viste torsdagens åbningsdebat, at (dansk) politik ikke behøver at være så kedeligt endda. At der også er plads til smil. Ja, sågar grin.

Det var således en hel ny side af Mette Frederiksen, vi fik at se fra talerstolen.

Hun brød simpelthen sammen, da hun over midnat engang natten til fredag efter 14 timers debat i folketingssalen ville fortælle om de cirkuselefanter, staten åbenbart har købt. Med i købet var en kamel, der er blevet bedste venner med en af elefanterne.

Det - den historie - var mere, end Mette Frederiksen kunne holde til, og hele folketingssalen grinede med, da Aalborgs statsminister fik et vaskeægte grineflip.

Et mindeværdigt øjeblik - og befriende at se statsministeren, der ellers gør sig i socialdemokratisk politik classic (og det er ikke nødvendigvis altid en fest), i den rolle.

Ellers var der ikke så meget at grine af i ugens løb. I hvert fald ikke, hvis man kigger på nordjyske.dk’s top 10-liste over mest læste artikler:

Den liste byder - udover historier om Barack Obamas besøg - blandt andet på historier om en Aalborg-købmand, der lukker efter tre politianmeldelser, om en bil i brand, om en løbsk sejlbåd, der ramte jernbanebroen over Limfjorden, og om en nordjysk direktør, der er blevet fængslet for momssvindel i mange-millionklassen.

Og selvfølgelig om den nordjyske ulv, der er på spil, og som - sandsynligvis - var dyret, der skambed fire får ved Kandestederne syd for Skagen.

Spændende og uhyggeligt på samme tid. Og en sag, der deler danskerne mellem de, der jubler over ulvens comeback i den danske natur (det er typisk dem, der bor i de store byer), og så de, der bor og lever på landet med ulven helt tæt på. Her er begejstringen til at overskue for nu at sige det mildt.

Det forstår man. Selvom vi endnu mangler eksempler på, at ulven er farlig for mennesker, så er det nok de færreste forældre, der ville bryde sig om at have en blodtørstig ulv rendende i baghaven.

God fornøjelse med dagens nyheder på nordjyske.dk - og god søndag!