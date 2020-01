I ugen, der gik, var det nordjyske erhvervsliv samlet til den traditionsrige nytårskur, hvor borgmesteren holdt festtalen, og erhvervslivet i forening så tilbage - og frem. Det skete i Aalborg. Over 500 var med i DGI Huset Nordkraft.

Og hvordan går det så med sektoren, der et eller andet sted finansierer festen: Velfærdssamfundet. Borgmesteren og din og min løn for eksempel.

Jo, tja.

”Det her er jo Nordjylland”, som det vistnok blev sagt undervejs, og så er man åbenbart bagud på point, inden kampen overhovedet er gået i gang, synes at være attituden: ”Der er 400 kilometer fra Aalborg til København og 4000 kilometer fra København til Aalborg”, måtte man forstå, og der er stadig ”udfordringer” og kedelige fremskrivninger og statistikker at forholde sig til. Og tal lyver som bekendt ikke, og de siger, at Aarhus og Herning ER dygtigere end vi.

Det var - også - budskabet, og jeg sad og fik den tanke, at vi – at man – bruger alt for meget tid på at tale om udfordringer og fremskrivninger og på, hvad man ikke kan.

Derfor denne stille opfordring og budskab på sådan en småkedelig januar-søndag: Ord betyder noget. Det, man siger, bli'r man selv.

Så lad være med at fortælle nogen, at vi mener, at københavnerne synes, der er langt til Aalborg og Nordjylland. Lad være med at bruge så meget energi på, at Herning kan noget, vi ikke kan. Det hjælper nemlig ikke. Det gør os med sikkerhed ikke bedre end Herning at blive ved med at fortælle, at de er bedre end vi.

Fremskrivninger kan man slet ikke bruge til noget, for de fortæller noget om, hvordan tingene ser ud, hvis man ikke gør noget, og det går jeg ikke ud fra er dagsordenen.

Med andre ord: Skru op for optimismen. Skru op for ambitionerne. Sæt høje mål. Vær modige. Uden alt for mange forbehold. Det er vejen til succes. Gode historier og positiv energi avler nye positive historier. Det knækker kurver. Det gør fremskrivninger ligegyldige.

Spørg for eksempel på Bornholm, hvor jeg indtil for nyligt har boet i en årrække. For seks-syv år siden forudså fremskrivninger, at solskinsøen nærmest ville være lukket og slukket i 2020. Det modsatte er sket. Fremgang over hele linjen. Folkemøde, befolkningsfremgang, faldende arbejdsløshed. En del af hemmeligheden er en målrettet markedsføring og en insisterende branding af området: Her går det godt. Se, hvor dygtige vi er. Se, hvad vi kan.

Og det fantastiske ved Nordjylland: Man behøver ikke at opfinde noget, der ikke findes: Der er masser af gode eksempler og succes-historier derude. De burde fylde mere end bekymringer om, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget.

God søndag!