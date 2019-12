Det skete i de dage, at medierne opdagede, at det ikke var ulykker det hele

Hvordan går det med julestemningen derude i det nordjyske? Er den ved at være der? Er du? Hvis jeg nu på mit fags vegne skulle komme med en stilfærdig indrømmelse her to dage inden juleaften, så kunne den handle om, at vi ikke ligefrem gør opgaven med at komme i stemning lettere. Eller hvad mener du?

I de seneste uger har NORDJYSKE Mediers gravergruppe afsløret elendige arbejdsforhold i Aalborg Renovation, vores kolleger på TV 2 Nord i Aabybro har fundet ud af, at stripperne i Jomfru Ane Gade ikke nøjes med at smide kludene. Ikke alle steder gælder det ellers fine princip ”nok se, men ikke røre”.

En offentlig hemmelighed, ville nogen måske mene, men nu er det ude i lyset, og restauratører i Aalborgs kendte festgade advarer mod og frygter, at festgaden bliver til en sexgade. Ude i den store verden har Storbritannien efter genvalget af Boris Johnson og udsigt til brexit endeligt vendt Europa og EU ryggen, og ovre på den anden side af vandet, i USA, skal præsident Donald Trump som den kun tredje præsident i landets historie igennem en rigsretssag på grund af sine relationer til Ukraine og landets præsident.

Nej, der er ikke noget at sige til, at min gamle far konsekvent kalder Nyhederne for Ulykkerne, og jeg må indrømme, at jeg med tiden er begyndt at give den gamle ret: Det kommer hurtigt til at ligne den rene elendighed, og mine automatpilot-svar om journalistiske kriterier og væsentlighed begynder at klinge hult: Medierne har et kæmpe ansvar. Også for at skabe balance i fortællingerne og i verdensbilledet. Er det hele nu så elendigt. Er det ulykker det hele?

Jeg tror ikke på det. Men jeg tror på, at sådan nogle som os også skal kunne - vi har faktisk en pligt til at - lede efter og finde de positive historier, den positive energi og de gode eksempler. Ikke kun hullerne i osten, selvom det er noget af det første, vi lærer i journalist-faget: Der er altid nogen, der skal ned med nakken, og den endelige kroning kommer den dag, du kan få en minister til at gå af.

Det kan vi så tænke lidt over, det vil jeg gøre, når vi om lidt sætter os til bords med venner og familie om julens fest og alle de skønne budskaber, der følger med festen, som man ikke behøver at være særlig kristen for at kunne omfavne. Næstekærlighed, håb, fred. Hvem kan have noget imod det?

Og inden jeg løber tør for linjer, skal jeg også huske at nævne, at på nordjyske.dk holder vi åbent hele julen og vi er på pletten med det samme, hvis der er noget, du SKAL vide.

Med ønsket om en glædelig jul!