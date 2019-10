Drop jeres hyggebrok, Skagen: Turismen er et vigtigt erhverv

Jeg kender sangen. Alt for godt. De synger den på Bornholm, hvor jeg kommer fra, hvert år når turisterne er rejst hjem:

”Har vi nået loftet nu?”. ”Er det ikke blevet for meget?”. ”Kan vi overhovedet være flere?”.

Det er sådan noget, jeg kalder for hyggebrok, og fænomenet findes også i Nordjylland. Selvfølgelig. Det er helt naturligt, men det gør det ikke mere rigtigt. Eller mindre farligt i længden.

Nordjylland, eller rettere Skagen, er kommet i overskrifterne i det sydlige Norge. Den ikke helt lille - oplaget er omkring 30.000 og læsertallet sikkert det tredobbelte - regionale avis Fædrelandsvennen (jo, det hedder den), har talt med formanden for den lokale beboerforening i Skagen. Han hedder Mogens Bandholm og har tidligere været i medierne med sit budskab: Turismen i Skagen har taget overhånd. Der er for meget hornmusik. For meget øl. For lidt kultur.

Eller som han udtaler i den norske avis: ”I Norge har I jo ikke lov til at drikke på offentlige steder. Men det må man her i Danmark. Så det er som at slippe et barn løs i en slikbutik”.

Siger formanden for beboerforeningen således med ”venlig” hilsen til de norske turister.

Jeg forstår ikke hyggebrokkeriet. Hverken det på Bornholm eller i Skagen. Slet ikke, når man faktisk burde juble:

Skagen gør det fantastisk som turistdestination. Brandet Skagen er enestående. Måske netop kun Bornholm og København kan måle sig med det.

Og jo, i uge 29 og i højsæsonen er Skagen helt sikkert, som Bornholm og København, ikke til at kende fra hverdagen. Men er problemet nu også så stort, at man behøver at skræmme potentielle turister væk?

Som så mange andre turistområder i Danmark, så kæmper Skagen, og andre turistmål i det nordjyske, en kamp for at skabe mere aktivitet uden for de store ferieperioder. I ugens løb besøgte jeg selv Skagen, og det er jo ikke, fordi man ligefrem vader rundt i hinanden på sådan en onsdag i oktober i Skagen.

Så burde man ikke – i stedet for at hyggebrokke sig over at tingene er i undtagelsestilstand i et par uger om sommeren - koncentrere sig om at få ikke færre, men flere turister, til området?

Uanset om de er til kunst eller fadøl. Burde man ikke udvikle og beskytte et af områdets vigtigste erhverv og indtægtskilde?

Og burde man ikke juble over det brand, det gode ry og rygte, som Skagen har. Som Nordjylland har. Og så udvikle på det i stedet for at lede efter hullerne i osten og skræmme nordmændene, som bruger masser af dejlige, norske kroner i Danmark sommer efter sommer, væk.

Det mener jeg.

I ugens løb var der premiere på en dokumentar-serie om Ruths Hotel på TV 2. En fornem og flot reklame for ikke bare Ruths Hotel, men for hele området.

Reklameværdien kan ikke gøres op i penge.

Den snak håber jeg, man har på gaden og blandt borgerne og i turistbranchen i Skagen og omegn. Og jeg håber, at læserne af Fædrelandsvennen på den anden side af vandet ikke opfatter budskabet fra Skagen som en opfordring til at finde et andet sted at holde ferie. Det ville da næsten ikke være til at bære.

God søndag!