Efter aflysning: - Mit karnevalshjerte bløder

AALBORG:For første gang i 38 år skal der ikke være karneval i Aalborg i uge 21.

Torsdag kunne bestyrelsen bag Nordeuropas største karneval ikke trække den længere. Som mange andre arrangører af store begivenheder må de også erkende, at op mod 100.000 feststemte og sambadansende karnevalsdeltagere i Aalborgs gader er et dårligt miks med den coronavirus, som hele verden bokser med at sætte ud af spillet netop nu. Indtil videre uden det store held.

- Jeg har lyst til at give mig til at græde. Mit karnevalshjerte bløder, fastslår Mette Bugge, bestyrelsesformand og talsmand for Aalborg Karneval.

Beslutningen om at aflyse gælder både International Parade 15. maj, Børnekarnevallet 16. maj - og ikke mindst Aalborg Karneval 23. maj, som er højdepunktet og den store folkefest i karnevalsugen.

- Vi regner ikke med karneval i Aalborg før i 2021. Men vi er selvfølgelig åbne for muligheder, hvis der skulle vise sig nogle, siger bestyrelsesformand og talsmand Mette Bugge. Arkivfoto: Martin Damgård

Mette Bugge siger til NORDJYSKE, at karnevallets ledelse har overvejet situationen gennem længere tid.

- Som arrangør er det vores vigtigste opgave at sørge for sikkerheden for vores gæster, personale, frivillige og foreninger. På grund af den ekstraordinære situation, vi alle står i, kan vi ikke forsvare at afvikle vores arrangementer i maj måned. Vi aflyser derfor, og vi regner ikke med karneval i Aalborg før i 2021. Men vi er selvfølgelig åbne for muligheder, hvis der skulle vise sig nogle. Lige nu regner vi ikke med det, siger bestyrelsesformanden.

Aflysningen kommer på et tidspunkt, hvor salget af loyalitetsarmbånd allerede var større end på samme tidspunkt i 2019, hvor Aalborg Karneval solgte 41.000 armbånd.

- Alle, der har købt loyalitetsarmbånd, får mulighed for at få deres køb refunderet. Dog håber vi, at I vil hjælpe os i denne svære tid og beholde jeres armbånd. I vil selvfølgelig kunne benytte dette, når vi igen kan mødes til karneval for at hylde fællesskabet, kærligheden og kreativiteten, skriver Aalborg Karneval på sin hjemmeside.

Foreningen Aalborg Karneval har et sekretariat med flere ansatte.

Forventning er vendt til tristesse hos Foreningen Aalborg Karneval. Coronavirus har nu aflyst årets folkefest i Aalborgs gader. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Hvilke konsekvenser får aflysningen for deres ansættelse?

- Det har vi ikke taget stilling til, oplyser Mette Bugge og fortæller, at der er bestyrelsesmøde i foreningen på onsdag.

Hun glæder sig over, at Aalborg Karneval altid har haft glæde af indsatsen fra en lang række frivillige. Hun håber, at alle gode kræfter i det nordjyske kulturliv i tiden fremover kan og vil hjælpe hinanden med at komme stærkt tilbage, for coronakrisen skelner ikke, som tingene er netop nu. Den sætter derimod den ene træffer efter den anden ind og sender hele samfundet til tælling.

Men endnu er der ikke tale om knockout. Der venter nye omgange. Også for Aalborg Karneval. Forsikrer Mette Bugge.