Efterskolernes forening efter Blidstrupsagen: Vi er bevidste om etik

KØBENHAVN:Danmarks 240 efterskoler skal følge gældende lov. Det slår Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, indledningsvist fast, da NORDJYSKE beder ham kommentere følgerne af straffesagen mod den forhenværende forstander på Blidstrup Efterskole.

Selve sagen vil Torben Vind Rasmussen ikke ind på, men han siger:

- Det underviser vi efterskoleforstanderne i. Vi har et introduktionskursus til forstandere, hvor de bliver sat ind i alle aspekter af lovgivningen, der kan blive aktuelle i forbindelse med deres virke på skolen. Det gør vi i samarbejde med Undervisningsministeriet, siger Torben Vind Rasmussen.

I den aktuelle sag var det næppe ukendskab til loven, der var centralt. Det handlede mere om etik og moral?

- I forhold til den konkrete situation har vi ikke taget initiativ til at gøre noget ekstraordinært. De muligheder, vi har som forening, er at sikre, at der hele tiden er en løbende dialog på skolerne og skolerne imellem om, hvad det er for et etisk kodeks, vi arbejder indenfor. For mig at se er det helt afgørende, at forstanderne er bevidste om det, så der er den tryghed, der skal være i den professionelle gerning, det er at være leder af en kostskole, hvor man har med mennesker at gøre, siger formanden.

Kender ikke til fortilfælde

Torben Vind Rasmussen kender ikke til fortilfælde, hvor en forstander bliver fyret og derefter dømt i en straffesag for vold og blufærdighedskrænkelse.

- Det er min fornemmelse, at der har været enkeltsager, der måske er ført til en bortvisning, men ikke af en karakter, hvor de sagen endt i retten. Det er ingen hemmelighed, at der ind imellem er en elevkontakt, som enten eleven eller skolen tolker som værende på den forkerte side af etikken. Det fører til en dialog, der i alvorlige tilfælde medfører en bortvisning, men mig bekendt har der ikke været sager, som ligner den, vi netop har set, siger Torben Vind Rasmussen.

Skader en sag som denne efterskoleverdenen?

- Nej, det tror jeg ikke. Vi har et lille skrift, vi sender ud, som hedder ”Etik og moral”, og det er min fornemmelse, at der er en stærk bevidsthed om dette. Jeg er ikke i tvivl om, at sådan en sag skærper skolernes selvkontrol, siger formanden.

Er der ikke en risiko for, at efterskoler og andre institutioner for børn og unge, tiltrækker voksne med en usund seksuel orientering?

- For det første indhenter skolerne straffeattester ved ansættelser. For det andet skal vi ikke udnævne en enkeltstående sag til et sektorproblem, når det netop ikke er til at erindre noget fortilfælde. Jeg tolker sagen som et personproblem, der ikke kan føre til at beskylde sektoren for at have et kontrolproblem, siger Torben Vind Rasmussen.