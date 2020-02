Efterskolesag: Anklager anker forstanders dom

HOLSTEBRO/BLIDSTRUP:Statsadvokaten har i dag besluttet at anke den dom, som en 61-årig forhenværende forstander på Blidstrup Efterskole 20. januar blev idømt ved Retten i Holstebro.

Den fyrede forstander blev fundet skyldig i 13 tilfælde af vold og blufærdighedskrænkelse mod tidligere og nuværende elever på efterskolen på Mors. Han idømtes tre måneders betinget fængsel og 80 dages samfundstjeneste.

Anklager er tilfreds

- Jeg er meget tilfreds med, at statsadvokaten ligesom jeg har fundet straffen for mild. Dommen er anket på sanktioner. Det vil sige, at skyldsspørgsmålet står fast, og at elever og andre vidner ikke skal indkaldes i Landsretten. Retten skal alene tage stilling til eventuel skærpelse af straffen, og anklagemyndigheden vil i Landsretten tillige påstå rettighedsfrakendelse, så den dømte for et tidsrum ikke må have med børn og unge at gøre, siger anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Iben Ernst Bøttker.

Avisens oplysninger sendt med

Hun tilføjer, at den dømte ikke har anket dommen. Vedkommende og dennes forsvarer har nu 14 dages frist til at overveje, om man vil anke sanktionsanken.

NORDJYSKE har udførligt beskrevet såvel retssagen som udsagn fra tidligere elever på Rebild Efterskole, hvor den dømte i 1980’erne var lærer. Disse i dag knap 50-årige mænd har fortalt eksempler på, at den dømte dengang har udfrittet dem om seksuelle detaljer og for Christian Osmers Bentsens vedkommende masseret og berørt ham omkring og på kønsdelene.

Har disse artikler påvirket statsadvokaten til at anke?

- Det kan jeg ikke sige, for statsadvokaten begrunder ikke sin beslutning om anke. Men jeg sendte oplysningerne fra avisen med til myndigheden i min indberetning, siger Iben Ernst Bøttker.