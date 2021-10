En ny slags vælgermøder lægger fra land på færgen Ane Læsø

Tirsdag 12. oktober sender Nordjyske det første af en række vælgermøder i forbindelse med kommunal- og regionalvalget. Det finder sted klokken 13 på færgen Ane Læsø, der lægger til i Vesterø Havn på Læsø. Vælgermødet vil blive livestreamet lige her på Nordjyske.dk.

Vælgermøder har en tendens til at følge en klassisk model. Det vil Nordjyske lave om på. Med De Omvendte Vælgermøder bliver tingene vendt på hovedet, så vælgerne kommer i fokus.

- Det er vælgere, der er hovedgæsterne i et talkshow, hvor publikum består af politikerne. Det er altså ikke bare vælgerne, der skal blive klogere på politikerne, men også politikerne, der skal blive klogere på vælgerne, fortæller en af arrangørerne, konceptchef i Det Nordjyske Mediehus, Tom Bue.

- Ambitionen er at skabe et rum, hvor alle bliver klogere gennem dialog. Et moderne, digitalt forsamlingshus.

Vælgermøderne bliver desuden afholdt i miljøer, der afspejler nogle af de temaer, der med garanti kommer på bordet.

Der bliver plads til en let og underholdende tone, men stadig med bid. Hovedværten bliver Nordjyskes digitale debatredaktør, Johannes Jacobsen.

- Vi siger lidt frækt, at politikerne for en gangs skyld skal lytte. Vi håber, at dét udgangspunkt vil bringe en nærværende og ærlig debat med sig, siger Johannes Jacobsen.

Der bliver afholdt et vælgermøde i hver af de 11 nordjyske kommuner. Der er også et vælgermøde i forbindelse med regionsvalget. Det næste i rækken handler om Region Nordjylland. Det finder sted onsdag 13. oktober klokken 11.45 på Professionshøjskolen UCN i Aalborg Øst, hvor de sundhedsfaglige uddannelser holder til.

Har du spørgsmål, så send os en mail på valg@dnmh.dk.