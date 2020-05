- Folk tørster efter åndelig føde - de er helt underernærede

AALBORG:Ingen kender måske det helt præcise antal, men galleriejer Lene Kirk fra KIRK Gallery i Aalborg anslår, at der efterhånden er 65 gavlmalerier i Aalborg.

Og hun burde være den nærmeste til at vide det, for det var hende, som i 2014 tog initiativet til gavlmaleriprojektet "Out In The Open", der har udstyret byen med en længere række af store gavlmalerier, skabt af højt profilerede internationale urban art kunstnere.

Ud over at være en daglig nydelse for forbipasserende folk og fæ i den nordjyske hovedstad har de mange gavlmalerier givet genlyd og givet Aalborg en plads på den internationale urban art-scene, hvor folk kigger med fra hele verden.

Det gjorde de også, da Lene Kirk lørdag efter halvanden måneds lukning og med 14 dages forsinkelse i forhold til den oprindelige plan slog dørene til sit galleri op og åbnede udstillingen "Inside Out".

Her præsenterer galleriet den næste måned - frem til 6. juni - i alt 35 værker skabt af 12 af verdens mest kendte kunstnere indenfor disciplinen urban art.

"Inside Out" Der er 12 urban art-kunstnere - alle udenlandske - repræsenteret på udstillingen "Inside Out", som åbnede lørdag på KIRK Gallery i Aalborg. Kunstnerne er: Seth (Frankrig) Ian Francis (Storbritannien) Oliver Vernon (New York, USA) Augustine Kofie (L.A, USA) Herakut (tysk duo bestående af Jasmin Siddiqui og Falk Lehmann) Fintan Magee (Australien) Case Maclaim (Tyskland) Peeta (Italien) Martin Whatson (Norge) Christian Verginer (Italien) Telmo Miel (hollandsk duo bestående af Telmo Pieper og Miel Krutzmann) Wiley Wallace (USA) Kilde: kirkgallery.dk VIS MERE

Flere af de deltagende kunstnere - cirka halvdelen - har allerede været i Aalborg og lavet gavlmalerier. Blandt dem franske Julien Malland, som i de kredse er bedre kendt under sit streetnavn "Seth". De øvrige kunstnere kommer efter planen senere til Aalborg for at bidrage med nye gavlmalerier.

4 Lene Kirk flankerer værket "Toupie" eller "Spinning Top" af franske Seth.

Som sådan var åbningen af lørdagens udstilling tænkt som et startskud på den sjette sæson med gavlmaleriprojektet "Out in the Open", men det er nu blevet udsat til senere på sommeren.

Flere værker solgt før åbning

Flere af værkerne på "Inside Out" var allerede solgt, da udstillingen åbnede lørdag middag. Og flere blev solgt under den to timer lange fernisering. Dog ikke udstillingens dyreste værk, som ifølge Lene Kirk kan komme med hjem for en pris i underkanten af 200.000 kr.

- Vi har rigtig meget onlinesalg, og meget er solgt på forhånd. Vi har mange udenlandske samlere, og de holder sig altså ikke tilbage. De sidder nok nærmere og keder sig lidt p.t. Salget er gået over al forventning, fortæller Lene Kirk.

Forsinkelsen af udstillingen på KIRK Gallery bunder i den forbandede coronavirus, som man kunne ønske var opløselig i en dunk maling og derefter forseglet i et gavlmaleri i Aalborg. Så havde den da tjent et godt formål.

Regn flyttede fernisering indenfor

Regnvejr spolerede den planlagte fernisering i galleriets gårdhave, men under kontrollerede former og med skyldige hensyn til de forholdsregler, myndighederne kræver i forhold til afstand og antal mennesker forsamlet, lykkedes det Lene Kirk at guide et kunsthungrende publikum rundt.

- Jeg siger dig - folk tørstede efter åndelig føde. Folk blev længe. Det er tydeligt at se og mærke, at folk er fuldstændigt underernærede, siger Lene Kirk efter lørdagens genåbning af galleriets aktiviteter.