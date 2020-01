For meget socialdemokrat. For lidt statsminister

Skal vi for en god ordens skyld runde statsministerens nytårstale, inden Nordjylland får et par gode nytårsønsker med på vejen i denne første søndags-leder i år?

Mette Frederiksen fra Aalborg har vist sig at have styr på sin “forretning” og være en statsminister i kontrol. Men først og fremmest er hun socialdemokrat på den gammeldags facon. Det kan hun ikke løbe fra, og det er der ikke som sådan noget galt i - socialdemokrater er de fleste danskere et eller andet sted.

Men hvis man skulle have ønsket sig noget, da hun i onsdags på årets første dag holdt sin første nytårstale til danskerne som landets førstekvinde, skulle det have været, at hun havde skruet en anelse ned for socialdemokraten Mette Frederiksen og lidt mere op for statsministeren. For rollen som statsmand. Undskyld, kvinde.

Det var det, hendes partifælle og forgænger i embedet, Helle Thorning-Schmidt, mestrede så flot og rent faktisk også var ude i medierne og råde Frederiksen til.

Ikke fordi at nogen, ej heller denne signatur, kan være uenig i, at vi skal passe på vores børn og klimaet, og at kiks og saftevand på barselssengen er dejligt, som var Mette Frederiksens budskab. Men kunne man ikke have ønsket sig en statsminister, der løftede sig bare lidt mere op i helikopteren i dagens anledning.

Den fik i stedet med fuld tryk på velfærdssamfunds-retorikken, så man et øjeblik troede, man var kommet til gruppemøde hos Socialdemokraterne. Den fik med solidaritet. Med retfærdighed, med pensions-alder, med “livets skjorte, der er blevet for kort” (point for at et Shu-bi-dua-citat, her fra Den Røde Tråd, for første gang optrådte i en nytårstale af en statsminister).

Alt sammen fint nok.

Man kan ikke være uenig, men når en statsminister holder nytårstale, er det noget andet end at holde tale til parti-kongressen i Aalborg. Så er det til hele Danmark. Også til dem, der finansierer Frederiksen og vores elskede velfærdssamfund, erhvervslivet, iværksætterne - for eksempel. Ikke et ord om det og dem.

Men hun skal nok komme efter det. Med udsigt til en 8-12 år i statsministeriet skulle der nok være tid nok til at lære - og turde - at være statskvinde.

Imens byder vi 2020 velkommen.

Mit håb - mit ønske - for det kommende år for Nordjylland skal være, at de positive historier vinder over de negative. At Nordjylland og nordjyderne i endnu højere grad ser på muligheder frem for begrænsninger.

Landsdelens borgmestre er over en bred kam optimister, som vi skrev forleden, og de - vi - har masser at have den optimisme i.

Godt nytår!