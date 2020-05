Forlystelsesparker frygter milliardtab

NORDJYLLAND:Danske forlystelsesparker - blandt dem Fårup Sommerland og Jesperhus Feriepark - mister hver eneste dag millioner af kroner, mens de holder dørene lukket på grund af coronakrisen.

Jo længere tid, der går, inden de atter kan tage imod gæster, jo større bliver det tab, de får på 2020-sæsonen, hvor de tjener hovedparten af deres penge i sommerhalvåret.

En opgørelse fra Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, FFD, viser, at parkerne allerede har mistet omsætning for 250 mio. kr. under COVID-19-krisen, og tabet vil stige til næsten 1 mia. kr., hvis de ikke må åbne før sommerferien.

Mens forlystelsesparkerne løbet har ændret på den dato, hvor de håber igen at kunne sætte strøm til forlystelserne, har de samtidig arbejdet på at lave en række principper for ansvarlig åbning.

Derfor er forlystelsesparkerne også uforstående overfor, at der i et lækket notat fra Statens Serum Institut i denne weekend vurderes, at de falder i kategorien ”Meget høj risiko” forud for beslutningerne om, hvilke virksomheder der kan åbne i fase 2 af Danmarks genåbning.

Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark. Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) består af Bonbon-Land, Djurs Sommerland, Dyrehavsbakken, Fårup Sommerland, Jesperhus Blomsterpark, Knuthenborg Safaripark, Legoland, Lego House, Sommerland Sjælland, Tivoli, Tivoli Friheden og Universe. Hvert år besøger mere end 12 mio. gæster parkerne. Kilde: Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark VIS MERE

Sekretariatschefen i Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Kristian Nørgaard, mener, at parkerne har optimale forudsætninger for at sikre afstand mellem gæsterne. Han mener, forlystelsesparkerne kan forene en ansvarlig og forsvarlig åbning.

Jesperhus blev grundlagt i 1960 af Niels og Edith Overgaard. Blomster- og ferieparken blev i 2017 besøgt af 23000 mennesker, hvilket rakte til en 34. plads på listen over danske attraktioner. Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi mener bestemt ikke, at forlystelsesparker hører hjemme i 'Meget høj risiko'-kategorien. Forlystelsesparkerne er kendetegnet ved store arealer og meget god plads. Virksomhederne har optimale forudsætninger for at monitorere antallet af gæster og lukke for portene, hvis trykket bliver for stort til, at man kan holde afstand. Parkerne er eksperter i at uddanne personale, så de kan hjælpe gæsterne til en sikker og god oplevelse. Når vi åbner, bliver det til en ny virkelighed, og vi har allerede brugt mange ressourcer på planlægning og foretaget store investeringer i nye foranstaltninger. Tryghed og sikkerhed har altid været højeste prioritet for parkerne, siger Kristian Nørgaard i en pressemeddelelse, foreningen har sendt ud lørdag aften.

Kristian Nørgaard håber, at der snart bliver meldt klart ud, hvornår forlystelsesparkerne kan åbne. Det kræver nemlig store forberedelser at åbne parkerne, og mange danskerne planlægge deres ferie efter et besøg i en forlystelsespark. Og eftersom parkerne ikke forventer det sædvanlige antal udenlandske gæster, er det endnu vigtigere, at informationen til parkerne og danskerne er tydelig.

- Vi har alle forudsætninger for at håndtere situationen, og vi kan sikre, at alle holder den fornødne afstand og følger myndighedernes anbefalinger. Forlystelsesparkerne er samtidig en stor del af sommeren for rigtig mange børnefamilier, der også venter i spænding på, hvornår de igen kan besøge os. Langt de fleste gæster er børnefamilier, der ikke er en del af den risikogruppe, som vi som samfund skal beskytte. Vi har god plads til familierne og mener, at det er fuldt forsvarligt at lade børnefamilierne komme på besøg i vores parker, siger sekretariatschefen.

Medlemmerne af FFD har investeret flere hundrede millioner i nye forlystelser til årets sæson, og de beskæftiger flere end 7000 medarbejdere. I 2019 omsatte forlystelsesparkerne for 3,4 mia. kr.