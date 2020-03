Har du lagt mærke til denne forandring?

På NORDJYSKE har vi brugt den seneste tid på at kigge indad. I dag - 8. marts - er det Kvindernes Internationale Kampdag. Dagen har vi normalt markeret med reportager og omtaler fra 8. marts-arrangementer og med interviews med ekspertkilder om fx ligestilling og køn.

For det er jo det, vi journalister gør: Dækker begivenheder neutralt, afspejler virkeligheden, både denne dag og resten af året.

Eller gør vi?

Hver gang danske medier omtaler, interviewer eller nævner fire personer er tre af dem mænd og kun en enkelt af dem kvinde. Hos os er fordelingen faktisk endnu mere skæv.

Og hvorfor er det så et problem?

Fordi vi som medier har et ansvar for et repræsentere det samfund, vi er en del af. Med vores ord er vi med til af forme verdenen. Derfor er det et problem, at vi alt for sjældent vælger at lade en kvinde komme til orde. Men som medie alene kan vi ikke sikre en lige repræsentation af mænd og kvinder i vores dækning, for den skæve fordeling af kønnene starter langt før. I både byråd, folketing og på erhvervslivets top er der en overvægt af mænd. Med omkring en tredjedel kvinder i Folketinget ville det jo give et skævt billede, hvis vi hver anden gang pinedød skulle ringe til en kvinde for en kommentar. Men selv med det forbehold rammer vi journalister jo skævt! Især når man tænker på, at andre emner, vi beskriver, jo har en klar overvægt af kvindelige kilder.

På denne 8. marts gør vi noget anderledes. Vi prøver at gøre op med de vaner, som vi har tillagt os. I stedet for at spørge: Hvorfor skulle jeg tage fat i en kvindelig kilde til min historie, er spørgsmålet i dag vendt på hovedet: For hvorfor ikke?

Resultatet ser du på nordjyske.dk og i NORDJYSKE Stiftstidende i dag. Artiklerne er ikke blottet for mandlige kilder, langt fra, for de er, ligesom kvinder er det, uundværlige. Men kvinderne har fået markant mere plads og taletid.

Men, ved jeg at nogle tænker, gør I ikke kvinderne en bjørnetjeneste ved at ringe til dem, fordi de er kvinder, ikke fordi de er den bedste kilde? Til det er mit svar: I den henseende er der egentlig mest grund til at have medfølelse med mændene. De har de seneste hundreder af år været førstevalg på grund af deres køn, og er det stadig. For ingen kan vel påstå, at hele forskellen kan skyldes mangel på kvalificerede, kvindelige kilder?

Bedøm selv, efter at have plukket i vores journalistiske udbud i dag. Forhåbentlig kan det rykke ved vanetænkning, først og fremmest vores egen her på redaktionen. Og skubbe til skabelsen af nye og bedre vaner fremover.

God læselyst - og god kampdag.