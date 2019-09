Drop den krænkede attitude: Nordjysk borgmester burde vise overskud

Kender du begrebet White House-potential? Eller ”White House-potentiale”, som det må hedde på dansk.

Det har Barack Obama, der i går satte Aalborg på den anden ende og byen på verdenskortet for en stund. Det var White House-potential, der ikke blot gjorde ham til præsident i første omgang, men også sikrede ham magten i verdens mest magtfulde embede i otte år - og et fantastisk eftermæle som en af de bedste amerikanske præsidenter nogensinde.

White House-potentiale handler om at træffe rigtige beslutninger. Om ikke at træde i spinaten. Det handler om at undgå, at munden løber over med ord, der ikke skulle have været sagt.

Man kan sige, at USA’s nuværende præsident, Donald Trump, har sat helt nye, lave standarder for det, men det er en anden sang.

Det her skal nemlig i første omgang handle om lokalpolitik.

Vi skal mod vest. Vi skal til Thisted. Det skal nemlig handle om den konservative Jørgen Andersen, der kom galt afsted på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde i Thisted, da han sagde: ”... der er ingen, der har ... til at føre det ud i livet, og slet ikke nu, hvor vi har en kvindelig borgmester”.

Ja. Det her er jo en pæn avis, så jeg vil lade det være op til dig, kære læser, selv at regne ud, hvad det præcist var, Jørgen Andersen mente, at den socialdemokratiske borgmester, Ulla Vestergaard, ikke har. Men uanset, så lod Vestergaard forstå, at hun ikke synes, episoden var særlig sjov:

- Der er en grænse for tolerance, og reagerer vi ikke, så vil den grænse flytte sig. Vi skal ikke acceptere seksuelle undertoner i nogen debat og slet ikke i kommunalbestyrelsen. Det er ikke befordrende for noget som helst, sagde Ulla Vestergaard til NORDJYSKEs journalist på pletten.

Jørgen Andersen forsikrede efterfølgende, at det ikke var for at fornærme nogen, men nu har han da i hvert fald lært, at det sprog man taler på havnen og i Vorupør, hvor han bor, åbenbart ikke skal tages med ind i byrådssalen.

Men hold nu op: Det havde klædt borgmester Ulla Vestergaard, om hun i stedet havde adresseret Jørgen Andersens bramfri facon med et overbærende smil - og ikke en krænket attitude. Det havde været overskud. Så havde hun vist Jørgen Andersen og andre, der måtte være i tvivl, at hun havde netop det, som de efterlyste, og som vi ikke vil skrive her.

Ellers var det ugen, da Nordjyllands toppolitikere og folkevalgte mødtes i NORD­JYSKEs domicil i Aalborg.

Der blev sagt mange ord. Et af dem, eller nogle af dem, der gik igen i løbet af dagen, var ”Den 3. Limfjordsforbindelse”.

Det er et tilbagevendende tema, og en tidshorisont for første spadestik lader vente på sig.

Jeg tænker, at forudsætningen for at få løst de trafikale udfordringer i Nordjylland og Aalborg er bedre end nogensinde med nu fire ministre fra regionen - heriblandt en statsminister for bordenden.

Hvis de fire har blot noget, der minder om White House-poten­tiale, så skulle vi være godt på vej til at få løst problemet - eller i hvert fald i den kommende valg­periode få lagt en klar plan for hvordan.

Og hvornår.

God søndag!