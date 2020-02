Opråb til politikere om udligning: Tag ansvar for hele landet!

NORDJYLLAND:Man kunne næsten høre den selvgode trompetfanfare, da regeringen præsenterede sit udspil til en udligningsreform: Nu skulle der på Robin Hood-agtig vis hentes penge i de mest velpolstrede kommunale kasser, og så skulle de hældes over i de mest slunkne. Nu skulle der være råd til velfærd i alle landets afkroge.

Musikken blev dog hurtigt til forkølede trut i takt med, at kritikken af reformen voksede for ikke at leve op til det deklarerede, og teknikken om dens tilblivelse viste sig at være en farce.

Pludselig var det næsten ikke til at få en kommentar fra en ansvarlig minister. Udviklingsminister Rasmus Prehn gjorde et behjertet, men ikke overbevisende forsøg her i NORDJYSKE. Vi har flere gange uden held forsøgt at få statsminister Mette Frederiksen til at udtale sig. Dét tilbud står stadig ved magt.

NORDJYSKEs journalister Lars Teilmann og Caspar Birk er fortsat klar med pen og papir, så stats­ministeren kan få lov til at forklare, hvorfor og hvordan udlignings­reformen er en god deal for Nordjylland.

Dommen er hård: Regeringen er dumpet i sit forsøg på at få styr på udligningen. Reformen blev forsøgt solgt som en retfærdighedsgerning, men talen viste sig at være populistisk uden solid grund at slå rod i.

Den går ikke, vi gider ikke at høre på den tomme, fromme snak, når den ikke har hold i virkeligheden - ja, den fik ligefrem Hjørrings borgmester Arne Boelt, der selv er socialdemokrat, til at slå hårdt i bordet og true med at hænge borgmesterkæden på knagen.

Tænk nu hvis regeringen turde sætte sig tre enkle mål:

Udligningen skal baseres på objektive fakta om den kommunale økonomi.

Udligningen skal sikre et ensartet serviceniveau over hele landet - om man bor på Frederiksberg eller i Frederikshavn.

Udligningen skal sikre udvikling i hele landet.

Som systemet er i dag, lokker de velhavende kommuner firkantet sagt både borgere og virksomheder med relativt lave skatter og god service (fordi skattegrundlaget er solidt) - og de har færre udgifter på den sociale konto. Omvendt står de fattigste kommuner med relativ høj kommuneskat, ringere service (fordi skattegrundlaget er svagere) - og de har højere udgifter til udsatte borgere. Og systemet har en indre negativ logik: De rige kommuner har ingen gavn af at gøre det endnu bedre, for så mister de flere penge, og de dårligst stillede hænger fast i dyndet.

Tænk hvis skatten afhang af indkomst uanset bopæl, og staten så efterfølgende påtog sig opgaven af fordele midlerne ud fra ønsket om en ensartet kommunal service og på baggrund af kommunernes faktuelle udgifter?

Tænk hvis politikerne på Christiansborg havde mod på at sænke skatten nogle få procentpoint i sårbare områder, så der var en gulerod for at bosætte sig på Mors eller etablere en virksomhed i Fjerritslev? Kunne det være med til at bremse trafikken til og troen på, at livet kun kan leves i de store byområder - og fjerne den evinde­lige kamp og følelse af uretfærdighed kommunerne imellem?

Mon ikke en kommission bestående af eksperter på området - med lidt arbejdsro uden politisk klogeri - kunne sammensætte et fornuftigt forslag til en fordeling af pengene ud fra ovennævnte kriterier?

Tja, det kan i hvert fald ikke gå meget værre end hidtil.

God søndag

P.S.:Arne Boelt, du er nødt til at blive hængende og tage kampen. Den synes ikke nem, men nogen skal tage den ...