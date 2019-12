Hvad var dit bedste øjeblik i 2019?

Så er der kun få dage, til vi lukker døren til 2019 og byder et nyt år og et nyt årti velkommen.

2020 er lige oppe over, og hvad er mere passende end her på falderebet, og imens nytårsraketterne lyser himlen op, at se tilbage?

Højdepunkter - også de nordjyske - var der masser af i 2019.

Hvad husker du? Hvad var dit bedste øjeblik?

Som en rundspørge til NORD­JYSKEs eget panel viste forleden, så er det vidt forskelligt, hvad nordjyderne især vil huske 2019 for. Men tankevækkende er det, at det oftest er de nære ting, der fylder mest: Den første udlandsrejse, at være kommet sig over en kræftsygdom, et nyt job, købet af en ny bil og så videre.

Jeg husker Barack Obamas besøg i Aalborg i slutningen af september. Jeg husker balladen i partiet Venstre, der banede vejen for Jakob Ellemann-Jensen og betød et dramatisk farvel til Lars Løkke Rasmussen. Jeg husker Mette Frederiksens indtog i Statsministeriet og de imponerende luftbilleder, det smukke sceneri, da Rubjerg Knude Fyr blev flyttet.

2019 var også året, da Radio24syv lukkede og slukkede. Det var året, da Holbæk-drengen Mads Pedersen blev verdensmester i cykling. Håndboldherrerne blev ligeledes verdensmestre hjemme i Boxen i Herning. Lars Larsen døde, Prins Joachim blev 50, og alle lærte navnet Greta Thunberg at kende. Hun blev inkarnationen af - symbolet på - det klimaoprør, der rejste sig over hele kloden, hvor det også handlede om britisk brexit, og selvfølgelig en masse om den amerikanske præsident Donald Trumps evige eskapader og vanvittige ledelsesstil i Det Hvide Hus. Ikke en uge uden nyt fra den front, og det var et studie i sig selv at høre og se medier og verdens ledere forsøge at håndtere den notorisk politisk ukorrekte præsident, der den ene dag ville købe Grønland og den næste dag gik arm i arm med Nordkoreas leder.

Alt det husker jeg.

Men mest af alt har jeg det som nordjyderne: Det, man mindst ville have været foruden, var de oplevelser, man fik med sin familie og sine kære.

Det var 2019.

Dermed lukker vi døren til 10’erne, der blev årtiet, hvor mobiltelefonerne og de sociale medier for alvor åd vores opmærksomhed.

Nu skal vi til at sige 20’erne.

De ”brølende 20’ere” blev de kaldt sidste gang - for hundrede år siden. Optimismen og livsglæden var tilbage efter Første Verdenskrig. Især i USA, hvor arrene efter krigen ikke var så dybe som i Europa.

Verden er et bedre sted end for 100 år siden. Heldigvis for det.

Men optimisme og livsglæde er to følelser, der aldrig går af mode, og som vi gerne tager med os ind i det nye årti. Med ind i 2020’erne.

Velkommen til dem.

Godt nytår!