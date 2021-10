Hvorfor skal Danmark på solomission?

Fra på søndag vil man spejde forgæves, hvis man leder efter fregatten Esbern Snare i Frederikshavn. Her sejler 175 af Søværnets mænd og kvinder nemlig afsted på solomission. Kursen er sat mod Guineabugten ved Afrikas vestkyst.

I 2020 fandt 40 procent af alle piratangreb sted i netop Guineabugten. Ifølge Forsvaret passerer der omkring 40 danskopererede skibe gennem bugten dagligt - de transporterer gods for næsten 10 milliarder kroner om året. Så det er åbenlyst, at Danmark har en interesse i at bekæmpe pirateri ud for den vestafrikanske kyst.

Det var også forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofods besked, da de præsenterede missionen i foråret. Danske skibe skal kunne sejle trygt og sikkert. Vi har en af verdens største handelsflåder, så Danmark er en førende søfartsnation. Forhåbningen var, at andre europæiske nationer ville tilslutte sig missionen med Danmark i spidsen.

Det er bare ikke sket. Af ukendte årsager har hverken forsvarsministeren eller udenrigsministeren formået at samle nogen til at deltage i piratmissionen. Så nu sejler Esbern Snare alene afsted mod verdens pirat-hotspot.

Man har heller ikke fået aftaler i stand med kyststaterne i Guineabugten. Det betyder i praksis, at pirater kan holde sig bag 12-sømilegrænsen - en nations territorium går 12 sømil ud i havet. Den grænse må et krigsskib nemlig ikke krydse uden en aftale.

Det har også den konsekvens, at man skal hjælpe pirater i land, hvis man tager dem til fange. Da man ikke kan sejle dem ind til land og overdrage dem til relevante myndigheder, så skal de tilfangetagne kunne klare turen selv. Man kan give dem en billig båd og en lille motor med brændstof nok til at nå kysten.

Netmediet OLFI, der dækker dansk forsvarspolitik, kunne mandag afsløre, at de motorbåde, som frømændene ombord på Esbern Snare skal bruge på missionen, ikke var overdraget til operativt brug endnu på grund af tekniske problemer. Ganske få dage før missionen begynder, flere år efter indkøbet af dem. Motorbådene skulle gerne nå at komme med på søndag, men frømændene har kun trænet ganske lidt i dem.

Regeringens intention om at sikre fri passage for alverdens skibstrafik er god. Det er ubetinget i Danmarks interesse at pirateriet i Guineabugten bliver bekæmpet. Men gennemførslen fremstår indtil videre noget rodet. Det virker som politisk fodslæberi, at man ikke har sikret ordentlige aftaler. Det hele er måske gået for hurtigt, hvilket det absurde forløb med frømændenes altafgørende materiel også peger i retningen af.

Når vi som nation sender vores soldater afsted på skarpe missioner, så bør det være et mål i sig selv, at forarbejdet er lavet ordentligt. Politikerne skal ikke presse ting igennem for at fremstå handlekraftige. Halve løsninger er ikke godt nok, når det kommer til militære operationer. Det skylder vi dem, vi sender afsted med Dannebrog på skulderen.