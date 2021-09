Lastbil trillede ned ad skrænt: Nu bliver den hevet op

HOBRO:Hvis man tirsdag aften kører ad motorvejen forbi Hobro i sydgående retning, bliver man nødt til at køre af ved afkørsel 34 Hobro N og køre via Hobro by indtil man igen kan komme på motorvejen ved afkørsel 36 Sdr. Onsild.

Strækningen mellem afkørsel 34 og 36 er spærret på grund af arbejdet med at fjerne den asfalt-lastbil, der tidligere på dagen kørte af vejen og trillede ned ad en skrænt.

Nordjyllands Politi modtog klokken 07.30 tirsdag morgen en anmeldelse om færdselsuheldet på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning cirka en kilometer syd for frakørsel 35. En miljøvagt kunne dog fastslå, at der ikke var fare for forurening, og man derfor kunne vente med oprydningsarbejdet til senere, hvor trafikken var taget af.

Lastbilchaufføren slap uskadt fra uheldet, men blev kørt på skadestuen for at blive tjekket.

Hvad årsagen til uheldet var, lå tirsdag aften endnu ikke fast.

- Chaufføren mister herredømmet over lastbilen, men præcis, hvorfor ved vi ikke, konstaterer vagtchef Torben Larsen, der vurderer, at arbejdet med at fjerne lastbil og asfalt tidligst vil være færdigt til midnat.

- Lastbilen er fyldt med asfalt, så de skal have to store kraner på for at få den hejst op. Det kræver noget tungt grej, fortæller vagtchefen.