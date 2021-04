Leder: Derfor bør vi boykotte VM i Qatar

Der er et billede af Søren Thorst, den gamle AaB-forsvarsgeneral, som indkapsler noget af det smukke ved fodbold - at det er ens for alle. Billedet er taget i omklædningsrummet, ansigtsudtrykket tyder på, at AaB lige har tabt og Søren Thorst sidder og sunder sig. Med en cigaret mellem fingrene, blod på skinnebenet, jord overalt på kroppen og en sodavand på glasflaske. En holdkammerat med de gode, gamle Select-benskinner på giver et opmuntrende klap på skulderen.

Den scene kan udspille sig i et hvilket som helst omklædningsrum hvor som helst i verden – når old boys-holdet, serie 1-holdet, u-19-holdet eller de mindste i foreningen har tabt. Der er måske nok noget med den smøg, men alt andet på det billede er fodbolduniverselt.

Eller sådan er det faktisk ikke rigtig længere. Det bliver sværere og sværere at se sammenhængen mellem den sport, vi selv dyrker eller sender vores børn til i den lokale forening og den sport, som topstjernerne spiller.

Der er mange syndere. Teknologiens mere eller mindre succesfulde indtog på banen, snyd, film, unfairplay, eksorbitante lønninger, pr- og marketingfolk, managers, agenter, skattesnyd, beskidte penge. Og så altså et blodtilsølet VM i Qatar i 2022.

Det problematiske ved VM i Qatar om halvandet år er de gentagne anklager om korruption i forbindelse med tildelingen af slutrunden. Det problematiske er også det faktum, at det er endnu et tydeligt eksempel på begrebet ”sportswashing”, hvor regimer, der gerne vil pudse imaget af, gør det ved hjælp af stort anlagte sportsbegivenheder. Det skete til OL i Kina 2008 og VM i fodbold i Rusland i 2018. Og endelig er det åbenlyst problematisk med de dokumenterede slavelignende arbejdsforhold eller de op mod 6500 såkaldte migrantarbejdere - man kunne også kalde dem slaver - der er døde i forbindelse med stadion- og infrastrukturarbejde, siden Qatar fik tildelt værtsskabet i 2010.

Fodbolden er ødelagt. Sandheden er nemlig, at der ikke længere er sammenhæng mellem det, vi sender vores børn til mandag eftermiddag og det, vi sidder og hepper på onsdag aften. Det er jo ikke kun for bevægelsens skyld, at fodbold er Danmarks og verdens mest populære sport. Når 250 millioner mennesker spiller fodbold, er det også, fordi vi mener, at der er større lektier endnu at lære. Om kammeratskab, respekt, empati, sammenhold, vilje, mod. Alt sammen værdier, der er meget svære at få øje på i topfodbold i dag.

Og hvem muliggør dét? Det gør vi nemlig selv. Det gør vi, når vi for to timers underholdning kaster alle vores principper og etiske overvejelser ud ad vinduet. Vi muliggør vanviddet med vores øjne, vores tid, vores klik og penge. Vi har faktisk magten. Vi kan vælge – såvel forbund som menige seere – at blive væk. Men som en amerikansk intellektuel engang spydigt skrev: Nordeuropæere er meget lidt revolutionære.

DBUs mikroskopiske kampagne mod Qatar (eller hvad det nu var, de gjorde inden de to seneste landskampe) havde meget lidt revolutionær energi over sig. Men mindre kan også gøre det. Måske har moderne topfodbold brug for en revolution, så vi alle kan ane noget af den gode, gamle sport igen. Men i første omgang skal der bare ét skridt til. Ét skridt tilbage. Væk fra korruption og totalitære regimer, der udnytter sportens kraft. Væk fra baner og stadions bygget af prisgivet slaver.

Ét skridt.

Boykot VM i Qatar.