Mediernes trængsel er også alle tiders mulighed

I ugens løb kom vi, der normalt leverer overskrifterne, selv i dem: NORDJYSKE Medier skal igennem en spareplan.

Hvis du følger bare sporadisk med i medieverdenen, vil du vide, at der ikke umiddelbart er noget usædvanligt i, at de gamle, klassiske mediehuse i disse år må skære og tilpasse.

Det sker i Danmark. I resten af Europa. I hele verden er mediebranchen presset. Den gamle ”orden” er vendt på hovedet.

Årsagerne til trængslerne er mange, men sagen er, at indtægterne på dagbladene og ugeaviserne svinder, og de seneste måneder i en fart, som vi ikke har set tidligere

Lidt tal på en søndag morgen, der rammer udfordringerne ind: Ved årtusindskiftet havde de lokale og regionale ugeaviser på landsplan en print-annonceomsætning på knap 2,9 mia. kroner. I 2018 havde samme medier en annonceomsætning på 1,24 mia. kr. Det svarer til et fald på 58 procent. Alene fra 2017 til 2018 faldt annonceomsætningen med 154 mio. kroner.

Samme tendens ser vi for de regionale dagblade, der i 2014 havde en samlet annonceomsætning på knap 425 mio. kr. I 2018 talte kasseapparatet blot 233 mio. kroner.

Hvor forsvinder de mange kroner hen, som gennem årtier har understøttet den lokale journalistik og dermed det lokale demokrati, spørger du måske. Jeg gør.

Tja. Pengene fosser ud af landet til de såkaldte tech-giganter som Facebook og Google, som i 2018 stod for over 60 procent af den danske annonceomsætning på nettet. En betydelig del af de penge kommer fra lokale servicevirksomheder. De kommer fra den lokale handel.

Konsekvenserne er sparerunder over en bred kam. Ikke blot for NORDJYSKE Medier, som sagt, men for hele branchen. I USA er flere hundrede lokale ugeaviser og dagblade bukket under de senere år og har efterladt områder som rene ”nyhedsørkener”. Altså områder, der ikke dækkes journalistisk.

Set med nordjyske briller på, fra chefredaktør-kontoret på Langagervej i Aalborg, ser jeg med bekymring på udviklingen, men også med en klokkeklar tro på fremtiden for NORDJYSKE og den lokale og regionale journalistik.

Hvis vi forstår at flytte os: De åbenlyse trængsler er nemlig også alle tiders mulighed. De tvinger os til at være skarpe på, hvilken rolle vi som lokalt og regionalt dagblad skal indtage. Hvad vi skal prioritere. Hvad vi skal - og ikke skal.

NORDJYSKE har stadig – spareplan eller ej – ambitioner om at være mediehuset, der sætter dagsordenen i Nordjylland. På alle tider af døgnet.

Vi vil stadig nytte og fornøje, som det hed i avisens første mission for mere end 250 år siden. Vi vil være den klassiske vagthund, der stiller magthaverne til ansvar. Men vagthunden skal også logre. Det er også NORDJYSKEs ansvar at fortælle de positive historier. Fra Skagen i nord til Mors i vest. Fra Hobro i syd og til Aalborg. Vi vil flage og juble, når det er på sin plads. Vi tager ansvar for Nordjylland, og det har vi tænkt os at blive ved med.

NORDJYSKEs held er en enorm opbakning fra borgere og erhvervsliv i hele Nordjylland. Det er den opbakning, vi bærer vores optimisme på skuldrene af.

God søndag!