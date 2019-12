Når naboen hellere vil fremstille bomber end juleknas

Så fik vi noget andet at tale om end julehygge og julegaver, skal jeg da lige love for: I ugens løb blev et militant, islamistisk netværk i Danmark optrevlet, og politiet foretog anholdelser over hele landet. Også her i Aalborg.

Rundt omkring i Danmark har man gået og ”hygget” sig med alt andet end julebag og knas, men derimod med at lave bomber og bestille lydløse pistoler på nettet! ”Drevet af et militant motiv om et terroranslag i Danmark”, som det hedder på politisprog.

Aktionen og anholdelserne fik vores politikere til at gå i selvsving i lovprisning af ordensmagten:

- Det, vi ser, er udtryk for ualmindeligt godt politiarbejde, sagde statsminister Mette Frederiksen.

Og jo, der var - og er - al mulig grund til at klappe i hænderne over, at politiet og dets efterretningstjeneste passer deres arbejde, om end andet vel også ville være opsigtsvækkende på den uheldige måde?

Hvad der ikke var fokus på (ikke nok i hvert fald) var, hvordan vi har ladet det komme så vidt.

Og hvad vi har tænkt os at gøre ved det - udover at give efterretningstjenesten endnu flere penge og lave endnu mere aflytning.

Det kunne - det burde - starte med en erkendelse af, at integrationen i det her land ikke blot er en fiasko-fortælling af de eklatante, men et åbent sår, der ikke vil hele. Og at ansvaret ligger hos de samme politikere.

Det bør ende med, at vi som samfund langt om længe beslutter at bekæmpe hårdt med hårdt. At vi begynder at stille større krav til dem, der gerne vil være en del af vores samfund.

Det gælder de militante islamister og potentielle terrorister, som vi skræmmende nok bor dør om dør med, men det gælder jo også de unge mænd med indvandrerbaggrund, der fylder forholdsmæssigt alt for meget i statistikkerne over kriminalitet.

Kald mig bare naiv, men er jeg den eneste, der sidder tilbage med en vrede og frustration over, at der går danske statsborgere rundt iblandt os, som vil os det ondt? Som vil os til livs.

Og er jeg den eneste, der undrer sig over, hvordan man overhovedet har tid til at gå rundt og lave bomber hjemme i køkkenet: Har de ikke et arbejde, de skal passe?

De mistænkte kommer fra familier med fædre og mødre og bedsteforældre, som Danmark gennem generationer har hjulpet ud af krig og ødelæggelse til en tryg tilværelse i Danmark.

Hvor gik det galt? Hvordan blev de mennesker, som vi hjælper og vil det bedste, til de største fjender af det, vi står for?: Frihed, demokrati, vestlige værdier.

Lige præcis det - og hvad, vi har tænkt os at gøre ved det - ville jeg hellere høre politikerne tale om, end at politiet har passet sit arbejde.

Glædelig 3. søndag i advent.