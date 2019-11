Om kolde hænder og morgendagens helte

Toget er kørt af sporet for lang tid siden: I Danmark står der desværre ikke længere respekt om traditionelt gode, vigtige og konkrete job som eksempelvis folkeskolelærer, sygeplejerske, tømrer, murer - og fortsæt selv listen.

Nej, i vore dage kører toget denne vej: Her til lands uddanner vi – for fuld musik og tilmed på statens regning – titusindvis til arbejdsløshed med fine kandidat-titler og grader i bagagen, som ingen anede eksisterede.

Det er et kæmpe samfundsproblem. Og et tilbagevendende tema, der stikker snuden frem i debatten fra tid til anden. Denne gang blandt andet affødt af en artikel i Berlingske, hvori en ung mand, ”kandidat i psykologi og globale studier fra RUC”, efter sin dimission i april har gået arbejdsløs og på dagpenge, og i øvrigt – og så var fanden løs på de sociale medier og alle andre steder – ikke ønsker at tage et "praktisk arbejde".

Fine fornemmelser har de unge mennesker. Og gad vide, hvor de har dem fra?

Et eller andet må der være gået galt i opdragelsen, helt sikkert kombineret med et generelt samfundsproblem, en tendens, hvor der skal flere og flere kolde hænder til at styre og kontrollere de varme.

Og regningen for den dårlige opdragelse? Den lander hos dig og mig.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), har også set skriften på væggen og udtalte forleden: ”Hvis vi ikke får løst problemet med de mange dimittender, som står uden job, risikerer det at gå hårdt ud over de andre velfærdsområder – ældre, børn osv”.

Med det i tankerne er det ekstra livsbekræftende at se – og høre - hvordan iværksætteriet heldigvis stortrives i det nordjyske.

Det dokumenterer vi på NORDJYSKE blandt andet i en helt ny podcast-serie, ”Sæt i værk”, som du kan finde på nordjyske.dk.

I det første program kan du møde de unge knægte bag tøjmærket ”Shaping New Tomorrow”, der blandt andet har (fysisk) hjemme på Boulevarden i Aalborg og i centrum af København og praler med at lave ”verdens bedste bukser”.

Her er der ingen kolde hænder og fine fornemmelse, skulle jeg hilse at sige: Shaping New Tomorrow-stifterne har derimod fuld fart på: I det seneste regnskab, som blev offentliggjort i marts, var overskuddet på 8,3 millioner kroner og en 45-dobling af resultatet fra året før. Der er udsigt til endnu et rekord-regnskab for 2019.

Historien om Shaping New Tomorrow, og de kommende i podcast-serien, som du kan glæde dig til, er med til at give os håb for fremtiden.

Livsbekræftende og fascinerende er det. De unge iværksættere er morgendagens helte – og en befriende kontrast til snakken om de kolde hænder og de ligegyldige uddannelser.