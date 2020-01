Om skralde-gate og en forbindelse, der blev afbrudt

Hvem siger, januar er kedelig og grå. Ja, grå måske, men kedelig? Nej. Det kan man ikke kalde den.

Året er nyhedsmæssigt kommet hæsblæsende i gang her i det nordjyske, og i ugen, der gik, tog vi en tur mere med ”skralde-gate”: Historierne om elendige arbejdsforhold på Aalborg Renovation, som NORDJYSKEs graverredaktion har afdækket de seneste uger.

Artiklerne, hvori en række ansatte har fortalt om krænkelser og forskelsbehandling, fik i tirsdags Aalborgs skraldemænd til at nedlægge arbejdet – orkestreret af renovationens egen tillidsmand. Dermed kulminerede sagen foreløbigt.

Tillidsmanden, ham bakker Enhedslistens rådmand, Lasse P. N. Olsen, op om, selvom det netop skulle, burde være en tillidsmands opgave at sikre, at medarbejderne BLIVER i arbejde.

Opbakningen kan man mene om, hvad man vil. Men rådmanden krydrede lige sine officielle udtalelser i NORDJYSKE ved på Facebook at anklage NORDJYSKE for bevidst at tegne et forkert billede af forholdene hos Aalborg Renovation. ”Systematisk”, som rådmanden formulerede det.

Det er en ufin - men desværre klassisk - smutvej, som rådmanden benytter sig af: At anklage medierne, at skyde budbringeren, i stedet for, og det havde været det mest hæderlige, at tage ansvar og anerkende de problemer, der vitterligt findes.

Jo. Der er med sikkerhed skraldemænd hos Aalborg Renovation, der er glade for deres arbejdsplads. Det er der ingen tvivl om. Men det er ikke dem, denne serie handler om.

Vi skriver om det usædvanlige, og der er ikke umiddelbart noget usædvanligt i en skraldemand, der er glad for sit job, men der er til gengæld noget usædvanligt i det, der foregår på Aalborg Renovation.

Pressens vagthund skal kunne logre. Det gør vi tit, og det elsker vi. Men den skal også turde bide til og gø højt, når tingene ikke fungerer. Og når medarbejdere som på renovationen i Aalborg oplever urimeligheder, er det vores ansvar at lytte til den svage part og stille magthaverne til ansvar. Og ikke bøje os, når politikerne går til modangreb eller - som Enhedslistens rådmand - går til modangreb på pressen.

En vagthund er intet værd, hvis den ikke magter begge dele: Både at logre og bide – og vigtigst: at vide, hvornår den skal gøre hvad.

I sagen om Aalborg Renovation har NORDJYSKE masser af kilder og dokumentation, der understøtter journalistikken og konklusionerne. Det er i bund og grund journalistik helt efter bogen.

Og sådan fik jeg næsten lagt en anden af ugens store, nordjyske historier død, men jeg kan vist lige nå det. For statsminister Mette Frederiksen er mere interesseret i at forlænge Hillerødmotorvejen end at se på, hvordan og hvornår Aalborg og Nordjylland kan få løst de trafikale udfordringer:

Således er der ikke umiddelbart udsigt til nogen dato - og ej heller nogen som helst lovning på en ny fjordforbindelse. I folkemunde det, der kaldes for Den 3. Limfjordsforbindelse, og som et enigt nordjysk erhvervsliv og nordjyske borgmestre ellers er enige om er nødvendig for at kunne sætte skub i nordjysk udvikling.

Hvad kan vi lære af det?: Først og fremmest, at vi åbenbart ikke skal forvente særbehandling, blot fordi en stor del af den nye regering er fra Nordjylland og statsministeren fra Aalborg, og derudover at man åbenbart ikke mener det der med, at udvikling gælder hele Danmark, alvorligt, når det kommer til stykket.

God søndag!