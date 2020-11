Pelsproducent: - Et hårdt slag for en virksomhed som vores

NYKØBING:- Mink er en stor del af vores dna, så det er et hårdt slag for sådan en type virksomhed som vores, det er der slet ingen tvivl om.

Det siger Michael Stampe, direktør for pelsproducenten K. V. Stampe & Sønner A/S, der har hovedsæde i Nykøbing. Den familieejede virksomhed blev grundlagt af Michael Stampes farfar i 1946. På et tidspunkt beskæftigede fabrikken i Nykøbing næsten 400 medarbejdere. Nu er selve produktionen outsourcet.

Efter onsdagens melding om at alle danske mink skal aflives, står virksomheden med mange ubesvarede spørgsmål.

- Hvordan og hvorledes det kommer til at udvikle sig, og om der overhovedet bliver en minkproduktion i Danmark igen, det er godt nok uvist lige nu, siger Michael Stampe og tilføjer:

- Det bliver da i hvert fald ikke de første par år.

Direktøren vurderer, at de pelse, firmaet lige nu har på lager, ikke vil række til en normal sæson. Når man skal ud at købe igen, bliver det helt sikkert til betydeligt højere priser.

- Normalt køber vi faktisk udelukkende på auktionerne, men vi kan jo blive tvunget til at købe gennem andre led, hvilket ikke er særlig betryggende. Der er jo en vis sikkerhed, når man køber gennem auktionshusene. Der er jo nogle kæmpe programmer med hensyn til dyrevelfærd og det etiske i det, siger han.

Hvad tænker I lige nu om fremtiden?

- Jamen, det er meget, meget svært at spå om. Der kan selvfølgelig også vokse nogle markeder andre steder i verden. I og med at priserne stiger, så vil der opstå større produktioner andre steder. Men det er ikke noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Det er noget, der tager mange år. Det tager tid at avle mink, siger Michael Stampe. Han fortsætter:

- Vi må forberede os på, at mink kan blive en mindre del af vores omsætning i fremtiden. Vi sælger jo også andre typer pels og læder.

K. V. Stampe sælger pelse under navnet Levinsky, blandt andet fra strøgbutikker i København, Aarhus, Odense og Aalborg.