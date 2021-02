NORDJYSKE Stiftstidende omtalte i september 2020 en sag, hvor en gruppe elever i en 9. klasse blev beskyldt for grov mobning af deres klassekammerater. I artiklen var der indsat et billede af én fra gruppen. På billedet var pigens øjne streget over med sort.

Barnet på billedet, som var 14 år på offentliggørelsestidspunktet, og hendes forældre har klaget til Pressenævnet over, at NORDJYSKE Stiftstidende ikke rettede henvendelse til dem inden offentliggørelsen, hverken med hensyn til artiklens indhold eller med hensyn til billedet af barnet.

Pressenævnet kritiserer NORDJYSKE Stiftstidende for ikke at have givet pigen og hendes forældre mulighed for at forholde sig til de grove beskyldninger i artiklen og for at have bragt et krænkende billede af barnet uden først at have indhentet forældrenes samtykke hertil.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk