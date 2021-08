NORDJYSKE omtalte i sensommeren og efteråret 2020 en sag vedrørende en ældre kvindes flytning på plejehjem.

Det fremgik af omtalen, at kvindens datter og dennes bisidder var af den opfattelse, at Hjørring Kommune med hjælp fra Nordjyllands Politi havde flyttet og efterfølgende beholdt kvinden på plejehjem mod sin vilje. Det fremgik samtidig af visse af artiklerne, at Hjørring Kommune og politiet afviste at have anvendt tvang i forbindelse med flytningen, der skyldtes en politianmeldelse om vold mod den ældre kvinde.

Hjørring Kommune klagede til Pressenævnet over, at fremstillingen af sagen i to artikler og én leder i artikelserien var misvisende, fejlagtig og krænkende over for kommunen.

Pressenævnet kritiserer NORDJYSKE for i de to artikler ikke at have givet Hjørring Kommune lejlighed til at besvare grove beskyldninger mod kommunen i sammenhæng med, at de blev fremsat i artiklerne. Pressenævnet bemærker, at det er uden betydning, at kommunens synspunkter fremgår af andre artikler i artikelserien, da artiklerne blev bragt med flere ugers mellemrum.

Pressenævnet kritiserer endvidere NORDJYSKE for i artiklerne at have bragt fotos af den omtalte kvinde, som viser hende i en privat og krænkende situation.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk