Regionsrådet har et kommunikationsproblem

Er valget til Nordjyllands regionsråd det glemte valg? I en Panel Nordjylland-undersøgelse, der blev foretaget blandt 1479 paneldeltagere i sommer, svarede 65 procent af nordjyderne, at de ved, at der er regionsvalg i år. Om det er lavt, i orden eller højt er måske op til temperament. Men det bør få selv hårdkogte regionspolitikere op af stolen, at hele 60 procent af de 18 til 29-årige nordjyder svarer, at de ikke ved, at der er regionsvalg.

Regionsrådets primære opgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Den del udgør i alt 90 procent af det enorme budget for 2022. 12,7 milliarder kroner lyder det på samlet set. Det sidder der 41 folkevalgte politikere i regionsrådet og administrerer. Hvorfor går flere så ikke op i det?

Måske er tingene givet for meget på forhånd. Råderummet for regionsrådet er så lille, at det kan være svært at slå sig op på noget som regionspolitiker. Store dele af puslespillet er allerede lagt, og det er da alt andet lige mindre interessant end klassisk politisk kamp. Regionsrådet bliver en slags folkevalgte embedsmænd, der skal skubbe nogle penge på plads. Det er svært at sælge.

Men derfor skal borgerne stadig kende til det. Det bør være i vores alles interesse at kende til de politiske processer, der ligger bag driften af vores sundhedsvæsen. Det bør også være i politikernes interesse, at borgerne kender til dem – både processerne og politikerne selv.

Der har regionsrådet et kommunikationsproblem udadtil. Men da Nordjyske onsdag 13. oktober inviterede kandidater til regionsvalget til vælgermøde, kom et andet kommunikationsproblem også på bordet.

I vælgerpanelet gav sygeplejerske og tillidsrepræsentant Tanja Rejmer Hammer nemlig udtryk for, at hun savner klarere kommunikation fra regionspolitikerne. Hun var enig med DF’s kandidat Jamie Voldby i, at det skal gøres mere tydeligt, hvad forskellige tiltag kommer til at betyde for ansatte i sundhedsvæsenet.

- Jeg har svært ved at se, hvem der tager ansvar for det skrantende sundhedsvæsen, sagde hun.

Hun beskrev, hvordan sager kan blive sendt videre op gennem systemet i en tilsyneladende uendelighed.

Og det er et stort kommunikationsproblem indadtil. At de beslutninger, der bliver truffet og har indflydelse på tusindvis af ansatte i sundhedsvæsenets hverdag, ofte er uklare. Hvem har ansvaret for hvad og hvorfor? Det må kalde på eftertanke, men så sandelig også handling fra det næste regionsråd.

De ansatte er ikke tjent med uklare ansvarsområder og mangelfuld kommunikation eller at skulle bruge tid på rodede kommandoveje. Der er rigeligt med opgaver for sundhedspersonalet i forvejen. I sidste ende går det udover den service, regionsrådene er sat i verden for at levere til borgerne. Regionsrådets kommunikationsproblem skal løses.