Så er René fanget igen - og væk igen

Ved en aktion i Farsø tirsdag aften opsporede politiet en efterlyst person. Der var dog ikke tale om en hærdet kriminel. Det var "kun" 17-årige René Larsen, som politiet løb op og lagde i håndjern. René Larsen har faktisk ikke for alvor gjort noget forkert ud over at stikke af fra det bosted, Vesthimmerlands Kommune har tvangsanbragt ham på.

Han fylder først 18 år til november. Til den tid kan han selv bestemme, hvor han vil bo. Nordjyske spurgte tirsdag René Larsen i en sms, hvordan han forestiller sig, at han kan blive ved med at gemme sig, da der er lang tid til november.

- Jeg ved det, men jeg skal bare ikke tilbage, skrev han.

Men få timer senere var han altså tilbage igen.

Situationen er fastlåst. Kommunen er tilsyneladende bange for, at René Larsen falder tilbage i misbrug, hvis han får lov til at vende tilbage til hjemmet i Aars. Og derfor bliver han tvunget til at bo på opholdsstedet Nordkraft i Mou øst for Aalborg. Men René Larsen er ikke domsanbragt, og Nordkraft er ikke en lukket institution, så medarbejderne fra Nordkraft må ikke frihedsberøve ham. Hvis han forlader stedet igen, skal opholdsstedet kontakte kommunen, som så kan kontakte politiet. Og sådan kører sagen i ring.

Da Nordjyske onsdag formiddag skrev til René Larsen for at få en kommentar, var det en kort besked, der kom tilbage.

- Er væk igen. vh René.

Hverken kommunen eller opholdsstedet ønsker at kommentere sagen.