Start nu hvis du drømmer om at blive vinterbader

. Et koldt chok og så hurtigt op. Og så bruser blodet i årerne, og varmen breder sig indefra.

Selv om vinterbadning nok ikke er det, du tænker mest på i sommervarmen, så er sensommeren et ideelt tidspunkt at grundlægge de gode vaner og gradvist gøre dig klar til at blive viking af badebroen.

Og det gælder både for din komfort og sundhed, fortæller Bo Belhage, som er overlæge på Bispebjerg Hospital og har forsket i vinterbadning.

- Det er vigtigt, at man tilvænner sig temperaturen, som den falder. Hvis man ikke gør det, kan man udvikle kuldechok, og det er farligt. Det kan lede til, at man besvimer og kan drukne, siger Bo Belhage.

Så hvis du vil være vinterbader, så er det bare med at holde badeturene ved lige - gerne mindst en gang om ugen. Så når temperaturen nemlig ikke at ændre sig for meget fra gang til gang.

Spørger man Micha Bentsen, som er formand for Hou Vinterbadeklub, så er to-tre gange om ugen optimalt.

- Så er man sikker på, at det ikke bliver ubehageligt. Så er det faktisk så lækkert, at man bliver afhængig.

- Man kan også godt nøjes med én gang, men det er lige lidt nok til at vænne sig til det, siger Micha Bentsen.

Sådan en badetur består som regel af tre-fire dyp. Det første dyp er det koldeste. Og har man muligheden, kan man gå i sauna mellem dyppene.

- Men man starter og slutter i vandet. Blodet ruller på en anden måde, når man slutter i vandet og lige kommer ned og får kuldegyset, siger hun.

Og det kræver nærmest ikke noget at komme i gang.

- Hvis du spørger en rigtig vinterbader, så er det bedst at gøre det, som vi er skabt, uden noget på kroppen. For badetøj bliver bare ved med at være ekstremt koldt, forklarer Micha Bentsen og foreslår:

- Tag en badekåbe på, et håndklæde under armen og et par klipklapper eller sko på ned til vandet.

Og har du brug for lidt at styrke dig på efterfølgende, kan du have en termokande med eller en lille skarp til at give den indre varme et skub.

Når det er koldt, er der ingen grund til at dyppe hovedet under. I stedet har mange en hue på for at holde på varmen.

Som udgangspunkt kan alle vinterbade - særligt hvis det er en langsom tilvænningsproces.

- Normalt siger vi dog, at man lige skal tænke sig om, hvis man har nogle rytmeforstyrrelse i hjertet. Så skal man måske lige vende det med sin læge inden, siger Bo Belhage og uddyber:

- Når man kommer ned i det kolde vand, får man en reaktion i kroppen, som blandt andet er en stressreaktion. Og det kan måske indvirke på hjertets rytmeforhold.

