Til kamp: Mågerne skal ud af byerne

Ret skal være ret.

Der er positive ting at sige om måger: De er elegante flyvere og ekstremt gode til at tilpasse sig. Så spiller de helt sikkert også en væsentlig og afgørende rolle i økosystemet som skraldemænd mm.

Men når de kommer for tæt på os i byerne, bliver de hurtigt en plage. Som beskrevet i NORDJYSKE både digitalt og på print er mågerne støjende bekendtskaber, der med deres klatter sviner og kan ødelægge lakken på en bil. De ynder at yngle i stort tal i rolige omgivelser på flade tage, forsvarer gerne deres bo og unger med styrtdyk og hug med næbet. Går deres boligbyggeri galt, kan regnvand sende deres reder ned og stoppe afløb med større bygningsskader til følge. De plyndrer for et godt ord skraldespande med svineri til følge.

Plagen finder ikke mindst sted i byer nær fjord og hav, så Nordjylland er godt eksponeret for mågegener.

Det handler naturligvis om natursyn at kalde dyr for en plage. Og der kan let argumenteres mod menneskets evige trang til at rette naturen til, når den ikke lige passer ind: Natur skal være velfungerende og ubesværlig, noget vi kan træde ind i og beskue og nyde, når vi vil, lyder devisen let - en naturimperalisme, der ikke er klædelig og alt for tit skadelig i sin uforudsigelighed.

Men når det handler om mågernes huseren i byerne, tør vi godt vove pelsen og kalde det en anden sag: Her er fuglene trådt ind på vores enemærker med en effekt, der er så ødelæggende, at de kan betegnes som skadedyr.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at holde mågerne væk: Når der bygges, skal det tænkes ind, at tagene ikke skal være redevenlige, og så er det vigtigt, at fødeemner så vidt muligt holdes væk. Men ellers er det i gang med at fjerne reder, pensle æg, sætte gener op for at forhindre bosætningen. Og så må reguleringsjægerne på banen med bøsse og hagl.

Som det er nu, er det dog ikke så lige til at komme plagen til livs med disse midler.

Problemet er nemlig, at det er Naturstyrelsen, der skal godkende indsatsen, og det skal være samtlige ejere af de forskellige ejendomme skal søge om tilladelse for at gå i gang.

Derfor bør indsatsen flyttes over til kommunerne, som skal kunne træffe en overordnet beslutning om at sætte ind med fuld styrke for at komme mågerne til livs. Det vil give en vanskelig offensiv bedre kår for succes.

Og mågerne? Ja, med deres evner udi overlevelse skal de såmænd nok klare den - det skal dog bare være på en anden adresse. For det nuværende samvær er ganske enkelt ikke til at holde ud for begge parter.