Hjallerup Marked aflyst

De 10 medlemmer af Hjallerup Markedsudvalg har på et afgørende møde besluttet at aflyse Hjallerup Marked 2020.

Det fortæller en trist markedsformand.

- Vi vurderer, at det af hensyn til risiko for smitte med corona ikke ville være forsvarligt at samle så mange mennesker i starten af juni. Selv om der lige nu ikke er et egentlig forbud fra myndighederne mod at afholde sådan et marked, ville vi risikere, at der inden markedsdagene ville komme et egentligt forbud, fortæller Keld Nielsen.

Uden corona ville op mod 200.000 gæster kunne se frem til et festligt Hjallerup Marked i dagene 5. juni til 7. juni, hvor hele Hjallerup ville vise sit ypperste i frivilligt arbejde og udholdenhed. Men i år vil der kun være tomme græsmarker og muldvarpeskud på markedspladsen ved Hjallerup.

- Det er med en følelse af afmagt, vi har truffet beslutningen. Der er jo så meget tradition forbundet med markedet, der har været afholdt siden 1744, at det gør ondt at aflyse. Men sikkerheden kommer først, siger Keld Nielsen og tilføjer, at det ham bekendt er første gang, markedet er blevet aflyst.

- Men i 1982 blev det udsat på grund af fare for mund- og klovsyge, fortæller han.

Inden beslutningen om at aflyse blev truffet, var andre muligheder under overvejelse.

- Vi har også diskuteret muligheden for at flytte markedet, f.eks. til august måned. Men det er for stort et apparat at flytte, også for de flere end 2000 frivillige, der er med til at afvikle markedet. Vi ville jo heller ikke have garanti for, at markedet overhovedet ville kunne afholdes i august, siger Keld Nielsen.

Efter aflysningen venter nu et stort oprydningsarbejde. Der er for længst lavet aftaler med leverandører, samarbejdspartnere og kunstnere.

- Vi vil forsøge at få en snak med dem om, hvordan vi gør. En af mulighederne kunne måske være at tilbyde deltagelse i markedet i 2021, for det ligger helt fast, at der bliver et Hjallerup Marked næste år, understreger Keld Nielsen.

Hjallerup Marked drives af Hjallerup Samvirke, som er en paraplyforening for byens mange foreninger. Hjallerup Marked hører under foreningen Hjallerup Markedsforening.

Hele byen og dens organisationer og klubber må nu vinke farvel til de mange penge, som årets marked kunne have givet i overskud.

- Vi plejer at aflevere noget der ligner 3,5 mio. kroner i overskud til Hjallerup Samvirke. Så det bliver desværre en stor omgang for alle foreningerne, at de penge ikke kommer til fordeling i år, siger Keld Nielsen, der sammen med de andre beslutningstagere nu ser på muligheden for, at markedet kan søge økonomisk kompensation gennem et af regeringens corona-tiltag.

- Der har været en ordning frem til 30. marts, hvor store arrangementer med flere end 1000 gæster havde mulighed for at søge kompensation. Ordningen er nu forlænget frem til 9. juni. Men jeg vil gerne understrege, at beslutningen om at aflyse er truffet, inden ordningen blev forlænget, fortæller Keld Nielsen.

Formand for Hjallerup Samvirke Peter Jensen er enig i markedsudvalgets beslutning om at aflyse.

- Det var det eneste rigtige, og samvirket skal nok holde sig oppe, selv om vi med aflysningen går glip af årets overskud. Vi har ca. fem millioner kroner i likvide midler og plejer at udlodde mellem 400.000 og 800.000 kroner hvert år til foreningerne i samvirket. Selv om det måske bliver et spareår med røde tal på bundlinjen, så står vi sammen i Hjallerup, Også hvis en forening skulle komme i vanskeligheder på grund af det her, siger Peter Jensen, der ligesom markedsformand Keld Nielsen er helt stålsat på, at der kommer et Hjallerup Marked i 2021.

- Det skal der ikke være tvivl om, siger Peter Jensen.

Hjallerup Marked kommer senere med flere oplysninger i en pressemeddelelse.