Vi skal fortælle de positive historier om Nordjylland: Vagthunden skal også logre med halen

Kære læser!

”Yes, we can”, var Barack Obamas meget enkle, men samtidig stærke slogan, da han i 2008 blev valgt som USA’s 44. præsident. Om en lille uge lander Obama i Aalborg Lufthavn under sikkert stor ståhej og mediespektakel, og mon ikke den karismatiske eks-præsident leverer en gedigen peptalk til de nordjyder, der har været så heldige at få adgang til Musikkens Hus lørdag eftermiddag.

Det siges, at han er mand for den slags. Det må man håbe. For en god peptalk kan vi alle have brug for indimellem. Alle har behov for at få understreget at ”yes, we can”. Ja, vi kan. Også nordjyderne. Også Nordjylland.

I den forbindelse spiller avisen, dit lokale mediehus, en meget vigtig rolle. For ud over at vi skal kunne levere klassisk, kritisk journalistik, den slags journalistik, der bider magthaverne i haserne og stiller de kritiske spørgsmål. Den slags graver-journalistik, der for eksempel afslører tvivlsomme forhold på plejehjemmene, som NORDJYSKE har gjort de seneste uger.

Udover det, så skal vi - vil vi! - være en avis, et mediehus, der også samler nordjyderne om alle de positive ting, der sker. Samler nordjyderne om succeserne.

Et mediehus, der på papiret og på nettet og på alle måder skaber stolthed om egnen. Et mediehus, der også flager og jubler, når det er nødvendigt.

Vagthunden skal med andre ord også kunne logre med halen. Vi skal kunne levere løsninger. Ikke kun konflikter. Som min gamle redaktør sagde til mig: Ingen gider en morgenavis, der kun er sur og kritisk.

Så når Aalborg Håndbold vinder det danske mesterskab, når det lokale erhvervsliv gør det godt, og det ser man mange eksempler på nærmest hver dag i vores medier, så er det avisens opgave at hejse flaget, så det kan ses. Og også gerne ses i resten af landet.

For ved man uden for området, hvor godt Nordjylland gør det? Jeg ved det ikke. Men jeg gætter på - og den frihed, at gætte, kan man jo tillade sig som ny mand på posten - at der er masser at juble af og være stolt over.

Der ligger i nærmest alle egne af Danmark uden for hovedstaden et underligt - et træls - mindreværd begravet, som specielt under og efter finanskrisen og i forbindelse med snakken om udkantsdanmark og ”den rådne banan” for nogle år siden, fik nyt liv. Den centralisering, som skiftende regeringer har stået i spidsen for de seneste 15-20 år, har ikke ligefrem gjort arbejdsbetingelserne lettere for os.

Men vi er videre nu.

Der er fremgang at spore. Masser af eksempler på helt små samfund og landsbyer, hvor man har vendt udviklingen selvom det egentlig ikke burde kunne lade sig gøre med de rammer, man har givet dem.

Så derfor. Husk det nu:

Yes, we can. Ja, vi kan.

Og husk, at de gode historier begynder lige her.

God søndag!