Vil du til tandlægen? Så skal du lige coronatestes først

HELE LANDET: Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen betyder, at tandlægeklinikker fra på mandag skal henvise patienter til en coronatest, og at patienterne efterfølgende skal være testet negativ, inden de kan modtage behandling.

Det oplyser Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Ifølge formanden må tandlægerne dog stadig udføre kritiske og akutte behandlinger, ligesom de stadig må fortage undersøgelser og tandrensninger uden brug af ultralyd, uden patienten først er blevet testet for corona. Men viser en undersøgelse, at der er brug for ikke-kritisk eller ikke-akut behandling, skal patienten altså først testes for corona.

Mere bureaukrati

At tandlægerne nu skal henvise patienter til en coronatest før behandling, betyder mere besvær for tandlægerne, mener Susanne Kleist.

- Det giver noget mere bureaukrati, og det hjælper os ikke i forhold til de ekstra værnemidler, vi er pålagt at bruge - dem skal vi stadig have på, selvom patienten kommer med en negativ test. Jeg synes, det er problematisk, at den her test, der er et øjebliksbillede, skal danne grundlag for det. Jeg synes, det ville give mere mening, hvis man brugte en valid test for antistoffer, siger Susanne Kleist og fortsætter:

- Jeg anerkender, at Sundhedsstyrelsen er øverste myndighed, men jeg er i tvivl om, om de nye tiltag gør nogen forskel i forhold til de tiltag, vi allerede har taget med ekstra værnemidler.

For patienterne betyder de nye retningslinjer, at patienterne ikke får deres behandlinger til den aftalte tid, og at patienterne skal bruge ekstra tid på at blive behandlet.

- Der er mange ubesvarede spørgsmål. Hvad gør man ved de patienter, der ikke er så mobile, eller de patienter, der bor langt fra et testtelt og ikke selv har bil? Hvad gør vi med børnene?, lyder det fra Susanne Kleist.

Løber hele tiden bagefter

Tandlægeforeningen modtog nye retningslinjer om test 21. april, og tandlægebranchen har siden da været i oprør over, at Sundhedsstyrelsen ikke har givet klare svar om, hvordan retningslinjerne skulle forstås, fortæller Susanne Kleist og oplyser, at Tandlægeforeningen i dag har fået vejledningen præciseret.

- Jeg ved godt, alting går meget stærkt i øjeblikket, men det virker som om, de ikke altid når at tænke det hele igennem, før de sender vejledningerne ud, så der hele tiden skal laves om i vejledningerne, og det er frustrerende for os, som skal følge dem, siger Susanne Kleist, der gerne havde set, at Tandlægeforeningen var blevet taget med på råd, før retningslinjerne blev sendt ud.

- Så havde vi været klar med ordentlig information til vores medlemmer, i stedet for at vi nu løber bagefter hele tiden. Vi tager selvfølgelig gerne vores del af byrden, og det har vi også gjort ved at have lukket ned i fem uger, men jeg synes, det er frustrerende, at Sundhedsstyrelsens vejledninger slingrer for meget.

Håber på udskydelse

Selvom de nye retningslinjer træder i kræft på mandag 27. april, har Sundhedsstyrelsen ifølge Susanne Kleist endnu ikke oplyst, hvordan tandlægerne rent praktisk henviser deres patienter til en coronatest, og den manglende praktiske information er en stor frustration, lyder det fra Susanne Kleist.

Hun er af Sundhedsstyrelsen blevet oplyst, at der igen i dag bliver holdt møde om retningslinjerne.

- Jeg kan jo så håbe, at de på mødet i dag udskyder det en uge eller 14 dage, så vi er klar, siger Susanne Kleist.