Forsker: Anklager om giftangreb ændrer ikke russisk valgkamp

Der var en antivestlig tone i den russiske præsident Vladimir Putins valgkamp, længe før den britiske regering anklagede Rusland for at være den mest sandsynlige bagmand til giftangrebet på en tidligere russisk spion.

Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Meget af bagtæppet til det, der sker i Rusland lige nu, er konflikten med Vesten. En stor del af Putins tale her 1. marts handlede meget om den her konflikt, siger han.

- Den her sag vil falde ind i det.

Mandag sagde den britiske premierminister, Theresa May, at Rusland med høj sandsynlighed står bag et giftattentatet 4. marts på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter. Begge er stadig i kritisk tilstand.

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium kaldte mandag Mays anklager for en "cirkusforestilling".

Men selve anklagen vil ikke ændre noget i den valgkamp, der er på vej ind i sin slutspurt, vurderer Splidsboel.

Ifølge seniorforskeren vil meget afhænge af, hvilken reaktion Storbritannien følger anklagen op med.

- Afhængigt af hvordan man reagerer fra britisk side, så vil der komme et modsvar. Det vil også sige, at jo hårdere man reagerer fra britisk side, jo hårdere vil man svare igen fra russisk side.

Samtidig vil eventuelle sanktioner mod Rusland bruges til en fortælling om, at Vesten vil svine Rusland til, forklarer Flemming Splidsboel.

Han forklarer, at det vil være muligt for Rusland at spejle de fleste sanktioner.

- Man har tidligere set udvisninger af diplomater. Man kan indføre sociale sanktioner rettet mod enkelte personer. Man har måske nogle økonomiske sanktioner, siger han.

Derfor peger han på en alternativ sanktionsmulighed, som briterne måske kan benytte sig af.

- Muligheden er blevet luftet for en boykot af dele af VM i fodbold, som afholdes i Rusland her til sommer. Det kan måske – hvis det har et større omfang – gøre lidt ondt, siger han.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, antydede allerede få dage efter angrebet, at det kunne komme på tale med en boykot af fodbold-VM.

Hans embedsmænd har dog siden nedtonet truslen og præciseret, at han kun talte om officielle delegationer på tribunen, ikke om fodboldspillerne.

