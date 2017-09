Forsker: Jorden går ikke under lørdag

I 2012 skulle Jorden efter sigende gå under, fordi mayaernes kalender løb ud. Det skete som bekendt ikke.

Nu lyder en ny dommedagsprofeti, at Jorden i stedet kommer til at gå under i 2017. Mere præcist nu på lørdag 23. september. Og dog...

NASA har afvist teori

Det er amerikaneren David Meade, som har fremlagt teorien. Den bygger på, at planeterne i september måned står på en helt særlig måde, som forudsiger dommedag.

Katastrofen bliver ifølge David Meade udløst ved, at Jorden bliver ramt af en hidtil uopdaget planet i vores solsystem.

NASA har flere gange tidligere afvist teorien om en Planet X eller Nibiru, som planeten også bliver kaldt. Men teorien har fået fornyet opmærksomhed, fordi David Meade på baggrund af sine bibelske beregninger har sat en specifik dato på.

Et specielt astronomisk fænomen

Planeterne står ganske rigtigt på en helt særlig måde i øjeblikket, fortæller den danske astrofysiker Christoffer Karoff. Men det er altså ikke ensbetydende med, at vi alle sammen skal forberede os på at kollidere med planeten Nibiru.

- Der er absolut ingen videnskabelig belæg for at sige, at der skulle være en planet på så tæt kollisionskurs med Jorden. Det har ingen hold i virkeligheden. Men når det er sagt, er det helt klart værd at bemærke, at vi lige nu ér vidne til et helt specielt astronomisk fænomen, siger Christoffer Karoff, som arbejder ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

- Fænomenet går ud på, at Månen, som er næsten ny, står sammen med Venus, Mars og Merkur, så man kan se alle fire samtidig. Samtidig kan man se en meget klar stjerne ved navn Regulus lige ved siden af Månen, forklarer Christoffer Karoff.