Forsker: Uenighed om tyrkisk valgresultat lurer

Selv om Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan ifølge ham selv og det statslige nyhedsbureau, Anadolu, har vundet det tyrkiske præsidentvalg i første runde, gør oppositionen højlydte protester.

Derfor bliver troværdigheden af valgets resultat de næste dages store emne. Det vurderer forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Jakob Lindgaard.

- Nu er det store spørgsmål, i hvor høj grad resultatet bliver udfordret. Ince (oppositionskandidat Muharrem Ince, red.) har sagt, at han vil samle nogle store mængder nede foran valgkommissionens kontor, hvis det kommer dertil, siger han.

I så fald vil det ikke gå stille af sig, spår Diis-forskeren.

- Erdogan vil slå benhårdt ned. Det så vi ved Gezi-opstanden, siger Jakob Lindgaard.

Ifølge Anadolu har Erdogan fået omkring 52 procent af stemmerne ved præsidentvalget. Det betyder, at Erdogan har vundet præsidentembedet i fem år, uden at en anden valgrunde bliver nødvendig.

Samtidig har hans parti, AKP, sammen med sin alliancepartner i parlamentet fået flertal.

Særligt alliancepartneren, det nationalistiske MHP, har ifølge Jakob Lindgaard overpræsteret i forhold til forventningerne.

Ifølge oppositionen er valgets vinder dog blevet erklæret alt for hurtigt. Oppositionens egne tal tyder på, at der er behov for en anden valgrunde, siger præsidentkandidat Muharrem Ince.

- Indtil for et eller to år siden har der ikke været omfattende beklikkelser af valgene i Tyrkiet, siger Jakob Lindgaard.

- Men det er tiltagende nu. Der er simpelthen så mange knægtelser af den almindelige fairness, ytringsfriheden og mediernes frihed, at oppositionen har mobiliseret voldsomt i forhold til at lave sin egne observationer.

- Der er en platform, der siger, den har haft 450.000 mand ude. Der er en mobilisering - ikke kun for at få folk ud at stemme, men også for at hente deres egne tal og tjekke regeringens tal.

Derfor vurderer Jakob Lindgaard, at en eventuel uenighed om valgresultatet kan blive en foreløbig kulmination på den udvikling.

Den tyrkiske valgkommission har søndag aften omkring klokken 23 stadig ikke offentliggjort et formelt resultat.

