Forsker: Unge mænd vil have uddannelse og karriere før børn

Uddannelse, bolig, karriere og så børn.

Ønsket om at få børn står nederst på unge mænds bucketlist.

Sådan lyder konklusionen i hvert fald i en ny undersøgelse, hvor forsker Gritt Marie Hviid Malling fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har interviewet 29 unge barnløse mænd om deres ønske om børn.

Undersøgelsen ReproUnion er lavet i samarbejde med Uppsala Universitet. Den er ikke repræsentativ, men den giver et praj om, hvad der spiller ind på mændenes beslutning om at få børn.

Blandt andet har det for flere i undersøgelsen betydning, at de føler, at de skal give afkald på deres frihed. Desuden spiller omverdenens forventninger ind.

- Mændene fortæller, at der er en masse ting, som de vil nå i livet, før de får børn. De vil gerne ud og rejse, finde den rigtige partner og dyrke deres karriere, før de slår sig ned.

- Det er en særlig rækkefølge, som de føler, er normal i samfundet, og derfor følger de den struktur, siger forskeren.

Gritt Marie Hviid Malling opfordrer derfor til, at der gives mere information til unge mænd om fertilitet.

- Nogle nævnte, at de ikke havde så mange tanker om, hvorvidt de kunne være i risikogruppen for at have lav sædkvalitet, siger hun.

- Det er vigtigt, at de ved, at der er en risikofaktor. Man ved, at sædkvaliteten blandt nogle mænd ikke er i toppen, men det er ikke kun den mandlige fertilitet, som skal være i fokus. Det er også, hvilke faktorer der påvirker kvindens fertilitet.

Ifølge forskeren har mændenes alder ikke lige stor betydning som for kvinder, men der er studier, som peger på, at mændenes fertilitet også falder efter 40-45-årsalderen.

Ifølge Danmarks Statistik har gennemsnitsalderen for fædre til nyfødte 33,3 år. Den har ligget stabilt de senere år.

De interviewede mænd i undersøgelsen var barnløse, 20 til 30 år og i gang med sidste år af deres uddannelse. 12 er mændene er svenskere og 17 er danskere.

/ritzau/