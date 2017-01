SUNDHED: Træning er sundt, men en travl hverdag betyder, at mange mennesker ikke kan finde tid til at træne de 2,5 timer om ugen, som WHO anbefaler - i hvert ikke fra mandag til fredag.

Derfor presser mange mennesker al deres træning ind i weekendprogrammet og bliver såkaldte weekendkrigere, som træner samtlige 2,5 timer moderat eller 75 minutter intensivt over kun ét eller to træningspas lørdag og søndag.

Hidtil har der ikke været meget viden om effekten af denne form for kompakte træningsprogrammer, men nu viser ny forskning, at weekendkrigerne har formindsket risiko for at dø af hjertekarsygdomme og cancer i forhold til folk, som er inaktive. Det skriver Videnskab.dk.

Mindre risiko for at dø

De har også formindsket risiko for at dø generelt, selvom deres træning måske ikke flugter med forskernes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet.

- Weekendkrigere og andre personer, der pakker al deres træning ind på blot én eller to dage, får muligvis alligevel tilstrækkelig træning til at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme og cancer, på trods af at de ikke følger retningslinjerne for anbefalet ugentlig træning, fortæller studiets hovedforfatter, ph.d. og forsker ved Loughborough University i England, Gary O’Donovan i en pressemeddelelse.

Per Bendix Jeppesen er ph.d. og lektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, og han har læst det nye studie.

Ifølge ham er studiet spændende og viser meget klart, at det langt bedre kan betale sig at presse sin træning ind i weekenden end helt at lade være med at træne.

- Selvom det måske stadig er sundest at fordele sin træning ud over ugen - også i forhold til restitution - så viser studiet tydeligt, at lidt også har ret, og kan man ikke finde tid i ugen, så er der en stor gevinst ved at få trænet i weekenden i stedet for. Læren af det her er, at der ikke skal meget til, før man kan se en effekt, så det er bare om at få trænet det, man nu en gang kan, siger Per Bendix Jeppesen til Videnskab.dk.

Ser gerne forsøget gentaget

Per Bendix Jeppesen forsker selv i, hvordan højintensitetstræning kan hjælpe patienter med sukkersyge, og skal han pege på mangler ved det nye studie, så er det, at forskerne ikke i tilstrækkelig grad peger på, hvilke træningsformer der ser ud til at give den bedste effekt blandt de mennesker, som kun træner i weekenderne.

- For folk, som kun har tid til at træne i weekender, er det jo ofte et spørgsmål om tid, og her kan højintensitetstræning skære ned på det samlede tidsforbrug, da man kun skal bruge den halve tid i forhold til moderat træning, siger Per Bendix Jeppesen.

- Det allerbedste ville selvfølgelig være, hvis folk kunne fordele deres træning - uanset intensitet - ud over ugen, men kan de ikke det, så prøv alligevel at få trænet bare én gang om ugen og så én gang i weekenden, anbefaler Per Bendix Jeppesen, der dog gerne så de engelske resultater gentaget i et studie, der ikke er baseret på selvrapporterede spørgeskemaundersøgelser, men i stedet på grupper af mennesker, hvor forskerne overvågede forsøgsdeltagernes træning.

Du kan læse hele historien hos Videnskab.dk.