NORDJYLLAND: En forsinkelse på gennemsnitlig tre minutter i myldretiden vejer i sig selv ikke tungt nok som argument for etablering af en tredje Limfjordsforbindelse.

Det er de to nordjyske trafikforskere Anker Lohmann-Hansen og Harry Lahrmann - uafhængige af hinanden - rørende enige om.

- Jovist er der forsinkelser. Men tre minutter er jo ikke noget særligt, siger Anker Lohmann-Hansen

- Helt overordnet har vi jo i det hele taget ikke de store trafikproblemer i Nordjylland, bemærker Harry Lahrmann, trafikforsker på Aalborg Universitet.

En gennemsnitlig forsinkelse på tre minutter i myldretiden i såvel Limfjordstunnelen som på Limfjordsbroen fremgår af en "fremkommelighedsanalyse", som netop er blevet offentliggjort.

Bekræfter behov

Den nordjyske regionsrådsformand Ulla Astman (S) konkluderer, at analysen bekræfter behovet for en tredje Limfjordsforbindelse.

Hun mener, at de eksisterende forbindelser er for sårbare i tilfælde af uheld og fordi trafikmængden stiger.

De to trafikforskere medgiver, at der ikke skal så meget mere trafik til, før forsinkelserne i myldretiderne stiger mærkbart for bilister, der skal passere Limfjorden.

- Det er sådan set fornuftigt nok at arbejde for øget kapacitet, når vi tænker på den trafikudvikling, der kan forventes, siger Anker Lohmann-Hansen.