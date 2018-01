Forskere beviser at syrisk militær brugte kemiske våben

Videnskabelige undersøgelser har for første gang forbundet den syriske regerings kemiske våbenlager med nogle af de sarinangreb, som er fundet sted under den syriske krig.

Det siger diplomater og videnskabsfolk til Reuters.

Kilderne understøtter vestlige regeringers beskyldninger om, at syriske regeringsstyrker under ledelse af præsident Bashar al-Assad står bag angrebene.

Det drejer sig blandt andet om et angreb i Ghouta ved Damaskus 21. august 2013. Her døde hundredvis af civile af forgiftninger fra nervegassen sarin.

Laboratorier, som arbejder for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (Opwc), har sammenholdt indsamlede prøver fra FN's mission ved Ghouta-angrebet med kemikalier, som er udleveret til destruktion i Damaskus.

- Ved disse undersøgelser er der fundet markører i prøverne fra Ghouta og to andre steder, som blev angrebet med nervegas. Det er byerne Khan Sheikhoun i Idlib og Khan al-Assal ved Aleppo, siger kilderne, som ønsker anonymitet.

- Der var signaturer, som passede sammen ved de tre angreb, fastslår kilderne.

Resultaterne af undersøgelserne vil styrke USA's, Storbritanniens og andre vestlige landes beskyldninger om, at Assad-regeringen stadig har og anvender kemiske våben i strid med flere resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd.

Opwc vil ikke kommentere de nye oplysninger.

Syrien har gentagne gange afvist, at regeringsstyrkerne skulle anvende kemiske våben. Landet beskylder oprørsgrupper for at stå bag de kemiske angreb.

Rusland har også afvist, at det var den syriske regerings styrker, som udførte kemiske angreb. Russerne har forsøgt at så tvivl om Opwc's undersøgelser.

Det syriske regime gik efter Ghouta-angrebet i 2013 med i Opwc. Her skrev regimet under på, at landetes kemiske våbenlagre skulle tilintetgøres for altid.

Men våbeninspektører har fundet beviser for, at der stadig anvendes kemiske våben i Syrien.

Blandt andet er der systematisk brug af tøndebomber med klor og sarin. Inspektørerne siger, at der er givet ordre til at bruge de kemiske våben af den syriske regerings topledere.

