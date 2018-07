Forskere finder første vaccine i 100 år mod tuberkulose

Danske forskere fra Statens Serum Institut har fundet en ny vaccine, der påviseligt virker på mennesker med den dødelige sygdom tuberkulose.

Det er den første vaccine, siden Calmette-vaccinen blev udviklet i begyndelsen af 1920'erne. Det skriver Jyllands-Posten.

Opdagelsen er så afgørende, at den videreudviklet vurderes at kunne føre til en langt mere effektiv bekæmpelse af tuberkulose.

Det er en sygdom, som omkring hvert tredje menneske på Jorden bærer smitten af, og som årligt slår cirka 1,7 millioner mennesker ihjel i primært verdens fattigste lande.

Forskningsdirektør Peter Lawætz Andersen fra Statens Serum Institut er en af forskerne bag opdagelsen, og han er optimistisk.

- Disse resultater er et gennembrud, og jeg ser her et signal, som virkelig giver begrundet optimisme om, at sygdommen kan bekæmpes, siger han til avisen.

Forskere i hele verden har i mange år forsøgt at finde en ny vaccine mod tuberkulose, da Calmette-vaccinen primært kan bruges til vaccination af børn.

Desuden har den en aftagende effekt, så den ikke længere virker for de voksne, der har fået den.

Men det har hidtil været forgæves og ikke før nu været muligt at overføre gode resultater fra mus til også at gælde mennesker.

Den ny vaccine har yderligere den positive egenskab, at den i modsætning til Calmette-vaccinen, som også alle danskere tidligere blev vaccineret med, vil virke mod en multiresistent version af tuberkulose, der er i hastig udvikling.

Da tuberkulose reelt er ude af kontrol og formentlig ikke kan udryddes uden en ny vaccine, glæder både organisationen Læger uden Grænser og Åse Bengård Andersen, leder af Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, sig over opdagelsen.

Endnu kan vaccinen ikke erstatte Calmette-vaccinen. Men et nyt forsøg med en udviklet version af skal indledes, og går det godt, lyder vurderingen, at en effektiv vaccine kan være på markedet i løbet af fem til otte år.

/ritzau/