Forskere skaber hybrid mellem får og menneske

Forskere er kommet et skridt nærmere visionen om at dyrke menneskeorganer i dyr.

En amerikansk forskergruppe har puttet menneskelige stamceller ind i et fårs embryon - det tidligste stadie af et foster - og de har vist, at det usædvanlige embryon kan overleve og udvikle sig i mindst 28 dage.

På sigt er ideen, at forskerne ønsker at bruge teknikken til at dyrke menneskelige organer i dyr for at afhjælpe manglen på organer til syge mennesker.

- Ideen bag det hele er, at i stedet for at få organer fra mennesker, kan man dyrke det organ, man har brug for, i et dyr, forklarer professor Poul Hyttel, som er stamcelleforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab ved Københavns Universitet.

Blandt forskere bliver blandinger mellem forskellige arter kaldt for kimærer – et udtryk, som er lånt fra den græske mytologi.

De amerikanske forskere, som står bag menneske-får-kimæren, vakte sidste år også store overskrifter verden over, da de lavede en lignende kimær mellem en gris og et menneske.

1 ud af 100.000 celler i grisefostret var menneskeceller.

På en stor videnskabelig konference, som løber af stablen i Texas, USA, i denne uge, annoncerede de samme forskere ifølge flere udenlandske medier, at deres nye menneske-får-kimær indeholder endnu flere menneskeceller.

- Omkring 1 ud af 10.000 celler i disse fåre-embryoner er menneskelige, siger en af forskerne bag menneskefåret, lektor Pablo Ross fra University of California, Davis til avisen The Guardian.

Han tilføjer, at teknikken skal videreudvikles, blandt andet så mængden af menneskeceller kommer op på omkring én procent, før det vil være muligt at dyrke menneskeorganer, som kan bruges i praksis.

Dermed vil der ifølge flere forskere gå lang tid, før vi eventuelt vil se læger, som transplanterer organer fra kimærer til mennesker.

