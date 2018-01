Forskere udvikler blodprøve der kan teste for kræft

FORSKNING: Forskere er kommet et skridt nærmere på at kunne teste for kræft med en blodprøve i de tidlige stadier af sygdommen. Det skriver flere britiske medier.

Det er et forskerhold på John Hopkins Universitet, der har fundet en metode, hvormed man kan spore otte almindelige former for kræftknuder, inden symptomerne har vist sig hos patienterne.

Ifølge britiske eksperter er opdagelsen "enormt interessant", skriver det britiske medie BBC.

Forskernes blodprøve er blevet testet på mere end 1000 kræftsyge. Her har man kunne identificere kræften hos 70 procent af patienterne.

Samtidig testede man 850 raske patienter - kun i syv tilfælde viste blodprøven et falsk resultat.

Udviklingen af blodprøven åbner for, at en blodprøve i fremtiden kan blive en del af et screeningsprogram, hvor man tidligt tester for kræft.

- Brugen af udvalgte biomarkører til tidlige test kan potentielt ændre måden, vi screener for kræft.

- Det baserer sig på samme rationale, som den måde man kombinerer medicin på i behandlingen af kræft, siger Nickolas Papadopoulos, der er professor i onkologi, på Johns Hopkins Universitet ifølge det britiske medie The Guardian.

Skille raske fra

Kræftpatienterne, som forskerne har testet blodprøven på, havde kræft i æggestokke, lever, mave, bugspytkirtel, spiserør, tarm, lunge og bryst.

Blodprøven virkede bedst på patienterne med kræft i æggestokkene.

Foruden at kunne identificere patienter med tidlige stadier af kræftformer, kan testen også bruges til at identificere raske patienter med 99 procents sandsynlighed.

Det kan betyde, at man hurtigt kan skille raske fra syge i sundhedssystemet.

I dag er det ikke muligt at teste for kræft i æggestokke, lever, mave, bugspytkirtel og spiserør. Derfor giver blodprøven også særligt håb i disse kræfttilfælde.

Niels Kroman, der er cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse roser forskernes resultater.

Til Politiken siger han:

- Det er det mest spændende forskningsresultat, jeg har set i mange år.

/ritzau/