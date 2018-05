Elever får dårligere karakterer i varmen

DANMARK: Maj måned er den varmeste, der nogensinde er blevet målt i Danmark. Det har Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, netop slået fast. Og mens sommerglade danskere har budt de rekordmange solskinstimer velkommen, så er der dårligt nyt for de danske skoleelever.

Således slår ny, amerikansk forskning fast, elever på de øverste klassetrin i folkeskolen præsterer dårligere ved eksamen, når temperaturen stiger. Det skriver BBC.

I en rapport, der er udarbejdet af forskere fra en række universiteter i USA, heriblandt Harvard, University of California og Georgia State University, fremgår det, at der er en "markant" sammenhæng mellem stigende temperaturer og dårlige karakterer ved eksamen.

Forskerne har gennemgået eksamensresultater fra ti millioner elever i de øverste klassetrin i folkeskolen fra 2001 til 2014. Resultaterne er blevet sammenholdt med klima, temperaturer og andre vejrforhold over hele USA.

Forskerne mener at kunne bevise, at når temperaturen stiger, så falder karaktererne.

Rapporten er blevet publiceret i det amerikanske tidsskrift US National Bureau of Economic Research.

Mønsteret gør sig gældende i hele USA - altså både i de køligere nordlige stater og de varmere sydlige stater.

Sammenhængen skyldes ifølge forskerne, at det er sværere at koncentrere sig om lektier og skolegang, når det er varmt. Kolde dage påvirker ikke elevernes koncentrationsevne. Når temperaturen derimod runder 21 grader har det en målbar indflydelse på elevernes præstationsevne. Især forringes indlæringsevnen ved temperaturen over 32 grader, fremgår det af rapporten.

Sammenhængen er særligt udpræget i lavindkomstfamilier, hvilket ifølge forskerne kan skyldes, at bemidlede familier i højere grad har adgang til aircondition-anlæg.

