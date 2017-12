Forslag: Flere penge til julehjælp

AALBORG: Antallet af ønsker om julehjælp er stigende i Aalborg Kommune.

Mange eksempelvis kontanthjælpsmodtagere har bl.a. på grund af kontanthjælpsloftet svært ved at få råd til at holde jul og gøre lidt ekstra for børnene i juletiden. Således har Blå Kors i Nordjylland i år modtaget 674 ansøgninger om julehjælp mod 278 sidste år. Derfor foreslår Enhedslisten nu, at Aalborg Kommune giver et ekstraordinært tilskud på en halv mio. kr. til de organisationer, som står for uddelingen af julehjælpen.

EL vil stille forslaget, når budgetforligspartierne på i dag mødes.

- Vi kan endnu en gang konstatere, at de her foreninger siger, at de er nødt til at afvise mennesker, selvom de i grunden har brug for pengene, siger gruppeformand for EL, Per Clausen.

Derfor mener EL, at der er behov for akut nødhjælp, og Per Clausen peger også på, at årsagen til stigningen i behovet for julehjælp er kontanthjælpsloftet og kravet om 225 timers arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Derfor mener han, at der er behov for en varig løsning af fattigdomsproblemerne, når man akut har hjulpet de mennesker, der har behovet nu.

Med hensyn til om det ikke er de private organisationers opgave at uddele julehjælp, siger Per Clausen.

- Jeg synes, at de udfører et rigtig godt stykke arbejde, men problemet er bare, at i kraft af de politiske beslutninger, der træffes, så skabes der flere og flere fattige.

Per Clausen peger på, at man fra kommunens side allerede er i gang med at understøtte de foreninger, der hjælper, de mennesker, der rammes af diverse reformer senest i budget 2018.

- Der blev givet nogle ekstra penge til dem, der indsamler mad, i butikkerne der er ved at blive for gammel, og vi fik lavet en pulje penge til de familier, der har svært ved at deltage i fritidsaktiviteter.

Borgmester er skeptisk

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er dog skeptisk, selvom han peger på, at han har "stor sympati for mennesker, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med julen og for den indsats som de frivillige organisationer leverer.

- Men jeg synes det der med, at vi pludselig fra kommunens side skal gå ind og overtage deres rolle. Det må jeg sige, det er jeg altså lidt skeptisk overfor. Det er ikke noget, som vi tidligere har været økonomisk involveret i, siger Thomas Kastrup-Larsen.