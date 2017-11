Forslag: Promillegrænse på 0,0 for nye bilister

EUROPA: EU bør overveje at indføre en fælles promillegrænse på 0,0 for nye bilister de første to år, efter at de har taget deres kørekort.

Samme promillegrænse bør i givet fald gælde for alle erhvervschauffører i hele EU.

Det mener Europa-Parlamentet, der tirsdag med stort flertal har vedtaget en betænkning om at redde flere liv i trafikken.

Hvert år bliver der dræbt omkring 26.000 på de europæiske veje. Heraf omkring 200 i Danmark. Det er en halvering på knap 15 år.

Men hvert fjerde dødsfald på vejene skyldes i dag alkohol.

0,0 for unge og chauffører

Derfor vil parlamentet have EU-Kommissionen til at undersøge, om der ligger en "merværdi" i at indføre en fælles promillegrænse på 0,0 for nye og typisk unge bilister og for erhvervschauffører.

Parlamentet vil også have flere kontroller af personbiler, varebiler og større køretøjer.

Det skal ske som led i indsatsen mod fartoverskridelser, uopmærksomhed, træthed, spiritus- og narkokørsel.

EU-Parlamentet foreslår desuden, at en masse ny teknik gøres til standard i nye biler.

Automatisk bremseudstyr

Blandt andet vil de indføre nødbremsesystemer i alle køretøjer på fire hjul.

Det skal sikre, at bremsen automatisk hugges i, hvis der er fare for at køre ind i blandt andre fodgængere eller cyklister.

Automatiske systemer, der advarer og i givet fald griber ind mod utilsigtede vognbaneskift, skal også være standardudstyr i køretøjer i EU, mener parlamentet.

For at nye biler ikke bliver for dyre, foreslår parlamentet, at kun systemer, der allerede er på markedet og har vist deres værdi, gøres obligatoriske.

Desuden mener parlamentet, at bilister, der tidligere er dømt for spritkørsel, skal have alkolåse installeret i deres biler i hele EU.

Sådan en ordning har Danmark haft siden 2015.

/ritzau/