Aggerbo med øje for kysten

Endvidere er der afsat plads til et nyt teater, som får foyer i en del af det eksisterende malteri. Selve teatret får til i en nyopført bygning, der skal erstatte den eksisterende betonhal, hvor Estrella tidligere fremstillede chips. Sidstnævnte er ikke omfattet af fredningen og kan derfor rives ned.

Med respekt for den eksisterende arkitektur og kulturhistorie skal ændringerne gøre den gamle fabrik egnet til en række nye funktioner såsom butikshotel, boliger, chokoladeproduktion, mikrodestilleri samt kunsthal med det tilhørende udendørs kunstværk Cloud City.

Fredningen indebærer, at indvendige og udvendige ændringer - såvel fjernelse af eksisterende bygningselementer som tilføjelse af nye, skal ske i tæt samarbejde med Kulturstyrelsens byggesagsafdeling.

Da spritfabrikken ikke er udpeget som højhusområde i Aalborg Kommunes højhuspolitik, skal den kommende lokalplan ledsages at et tillæg til kommuneplanen. Desuden skal der i forbindelse med de konkrete projekter laves en såkaldt højhusanalyse.

Ifølge forslaget vurderes "et eller flere højhuse ikke at forstyrre oplevelsen af det bevarede bygningsanlæg eller vestbyens eksisterende karakter".

AALBORG: Der lægges op til byggeri i 20 etager i det forslag til en lokalplan for området ved De Danske Spritfabrikkers gamle fabrik, by- og landskabsudvalget skal behandle torsdag.

