Drømmehus risikerer at skulle eksproprieres

Forslaget indeholder også en mulighed for, at ministeren kan trække en forsøgstilladelse tilbage, hvis der opstår tvivl om sikkerheden.

Både Aalborg og Vesthimmerland Kommune har allerede lagt billet ind på at gennemføre forsøg med selvkørende busser på bestemte, afgrænsede strækninger.

- Endelig skal man også have min tilladelse som transportminister, og jeg vil også drøfte de konkrete projekter med folketingets partier i transportudvalget, siger ministeren.

Han understreger dog, at det ikke er hvem som helst, der kan få lov til at slippe selvkørende biler ud i trafikken.

- Men vi er nødt til at hjælpe teknologien på vej, og hvis vi ikke åbner for forsøg, så går vi glip af en masse landvindinger, siger Ole Birk Olesen.

- Der er store muligheder i selvkørende biler. Vi kan sætte os ud i bilen og arbejde fra morgenstunden uden at fokusere på trafikken.

I næste uge fremsætter transportminister Ole Birk Olesen (LA) et lovforslag, der tillader sådanne forsøg, hvis de består godkendelsesproceduren.

INDLAND: Det lyder stadig som fremtidsmusik, at vi en dag ikke længere behøver at sidde bag rattet i bilen.

Ny lov åbner for forsøg med selvkørende biler, hvis de slipper igennem omfattende godkendelsesprocedure.

Waymo er Googles bud på en selvkørende bil. Her er softwaren monteret i en Chrysler Pacifica. Reuters/Brendan Mcdermid

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies