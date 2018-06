Forsøg på røveri: Blev holdt fast af andre kunder

AALBORG: Lørdag klokken 20.50 forsøgte en 20-årig mand fra Aalborg at begå røveri mod Kiosk 74 i Sjællandsgade i Aalborg.

- Han truede med en skruetrækker, og ville have penge fra kassen. Men han havde ikke taget forbehold for, at der var en del andre kunder i kiosken, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Flere andre kunder greb således ind og fastholdt manden, indtil politiet kom frem.

- Han erkendte, og juristerne har vurderet, at han ikke skal fremstilles i grundlovsforhør. Han er derfor løsladt efter endt afhøring, oplyser vagtchefen og tilføjer, at der vil komme et retsligt efterspil