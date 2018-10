Forsøgte at bryde ind i butik efter lukketid - men personalet var ikke gået hjem

HJØRRING: Da personalet i supermarkedet Meny på Frederikshavnsvej i Hjørring mandag aften omkring klokken 22.20 gik og gjorde rent efter lukketid, blev de pludselig forstyrret af en ung mand, der stod og bankede meget hårdt på facadevinduet.

Eller det troede de.

Det viste sig, at den unge mand - der er 23 år - ikke ville i kontakt med personalet, men at han forsøgt at smadre ruden. Og det lykkedes til sidst, fortæller Lars Jensen fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den 23-årige havde formentlig ikke taget højde for, at der stadig var personale i butikken. Personalet skyndte sig da også at ringe efter politiet, der kunne anholde manden på stedet, inden han nåede ind i butikken.

Han er nu sigtet for forsøg på indbrud, og er blevet løsladt efter endt afhøring, fortæller Lars Jensen.